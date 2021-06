Oltatlansági igazolványt hirdettek, de Gődény György sajtótájékoztatójára senki nem volt kíváncsi

Állítólag több vendéglátóhely is kész elfogadni azt az oltatlansági igazolványt, amelyről a koronavírus veszélyeit tagadó, a maszkviselést elutasító járványszkeptikus gyógyszerész-testépítő, Gődény György vasárnapi budapesti tüntetésén tettek bejelentést.

A Kossuth téri demonstráció meghívója úgy szólt, hogy a cél annak „a közel 5 millió embernek az érdekképviselete, aki nem fogadja el a vírusdiktatúrát és az ezzel járó diszkriminációt sem”, amihez képest az egész mindössze néhány száz embert érdekelt a 30 fok feletti hőségben. A Normális Élet nevű közösség, amely állítólag most lépett közéleti színtérre, a meghívó szerint félmillió tagot számlál.

Gődény György – írja a Telex – azzal köszöntötte a résztvevőket, hogy az oltás valójában emberkísérlet. Ezután az első felszólaló, Pócs Alfréd traumatológus, ortopéd sebész beszédéből derült ki, hogy jön az oltatlansági igazolvány, amelyet állítólag több vendéglátóhely is elfogad, csak az nem vált világossá, hogy az egésznek mi értelme. Esett szó emberkísérletről is, ennek az a lényege, hogy a vakcinával valójában csipeket fecskendeznek be az ember szervezetébe. Ezek az agyba és a csontvelőbe is eljuthatnak, a cél pedig nyilvánvalóan az, hogy az emberekből programozható robotok váljanak.

Gődény György délután 5 órára sajtótájékoztatót hirdetett, amely azonban elmaradt, mert senki nem volt kíváncsi rá. Magán a tüntetésen főszervezőként a járványszkeptikus gyógyszerész-testépítő is felszólal még ma este.

