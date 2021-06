A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete is nemet mond a pedofiltörvényre

„Határozottan elítéljük a magyar parlament június 15-én, kedden elfogadott törvényét!” – írja közös közleményében a CESI és az MKKSZ. Az állásfoglalásban kifejtették, hogy leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (röviden: LMBT) embereket gyakran éri megaláztatás, zaklatás, hátrányos megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés az életkortól függetlenül.

Ennek a problémának a kezelése szerintük az állami esélyegyenlőségi politika feladata lenne, ehelyett azonban parlament egy „kirekesztő, gyűlöletkeltő törvényt” fogadott el, amely „politikai érdekeket szolgál, igyekszik egybemosni gyerekekkel szemben elkövetett, megbocsáthatatlan bűnöket elkövetőket az LMBT közösség tagjaival, ezáltal visszafordíthatatlan társadalmi feszültségeket és veszélyeket fog okozni” – írták.

Szerintük a törvény komoly változtatásokat hozhat az oktatásban, a médiában és a kulturális életben és ellentétben áll „az egyenlőség, a sokszínűség és a tolerancia elvével, amelyre társadalmaink épülnek”.

A nemzetközi és európai nyilatkozatok, szövetségek, szerződések és charták, valamint valamennyi tagállam jogrendje tiltja a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést

– szögezték le.

Hozzátették azt is, hogy az új törvény nemcsak jogi, hanem etikai és felelősségi kérdés is, „mert nem csak a diszkriminációról van szó. Az ellenségesség, a gyűlölet és az erőszak közvetett felbujtásáról is szól. Európa fájdalmas történelme emlékként áll ahhoz, hogy az ilyen uszítások soha többé ne fordulhassanak elő”.

Ezért arra kérjük Áder János köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt! Sürgetjük az Európai Uniót, de a magyar embereket is, álljanak ki a törvény ellen!

– fogalmazták meg kérésüket.