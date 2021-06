Ez már most kemény, de a forróság java még hátravan

Ami a mai napot illeti, mindenki saját bőrén érezheti, milyen a 32 fok, de a forróság java még hátravan. Hétfő reggel 8 órától országosan életbe lépett a vörös kód, a létező legmagasabb fokú hőségriasztás. 37,6 és 37,7; illetve 38,4 fok a keddre és szerdára, illetve a csütörtökre érvényes eddigi melegrekord. Az első értéket 2000-ben Tiszaroffon, az utóbbi kettőt pedig 2002-ben Sopron Kuruc-dombon, valamint Békéscsabán rögzítette az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ezek a rekordok nagy valószínűséggel a múlt homályába vesznek, a következő napokban ugyanis még jobban fokozódik a hőség: kedden 3, szerdán és csütörtökön már 8 megyében is a legmagasabb, azaz piros szintű figyelmeztetés van érvényben. Az Időkép már holnapra is rekordot döntögető hőséggel számol, szerdán és csütörtökön pedig a legfrissebb előrejelzések szerint a 40 fokot is megüthetjük a Dél-Alföldön. Ez annyit jelent, hogy a korábbi rekordok akár másfél-két fokkal is megdőlhetnek.

Fotó: Időkép

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy ilyen hőségben percek alatt szauna lesz az autóból, tehát eszébe ne jusson senkinek a gyermekét vagy akár kis kedvencét a kocsiban hagyni, amíg elintézi a bevásárlást vagy valami időrabló hivatalos ügyet. Arra nyilván mindenki gondol, hogy a mélyhűtött ételek vagy a csokoládé ilyenkor pillanatok alatt ki-, illetve megolvadnak, de öngyújtót, festéket, hígítót és fertőtlenítőt sem szabad benn hagyni, mert könnyen tűz lehet belőle.

Az orvosmeteorológia szerint a hőség elsősorban a szív- és keringési panaszokkal élőket, valamint az időseket viselheti meg. Náluk fejfájás, szédülés jelentkezhet, ezért lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. Emellett vérnyomásproblémák is előfordulhatnak, illetve kialvatlannak, fáradékonynak érezhetjük magunkat. A meleg időben csökken a szellemi és fizikai munkavégző képesség, és tompulhatnak reflexeink, nőhet a reakcióidőnk, ezért autóvezetésnél sem árt a fokozottnál nagyobb elővigyázatosság.