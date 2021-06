Közel az öt és fél millió beoltott

A hétvégén összesen 202 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 630 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – közölte a hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal. Elhunyt 9 beteg, így az elhunytak száma 29 959 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 735 574 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 42 097 főre csökkent. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 411 431 fő, közülük 4 491 113 fő már a második oltását is megkapta.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu oldalon.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik V oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető.

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenes letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására.

Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még itt van.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata. A hivatalos tájékoztató portál arról is ír egyébként, hogy a közterületen felállított kivetítőkön

a szabadtéri meccsnézés nem minősül rendezvénynek,

arra a vendéglátó teraszokra vonatkozó szabályok irányadók. Ennek értelmében védettségi igazolvány nélkül is ott lehet tartózkodni, és élvezni a foci-Eb-t.

A kormány felállította a közösségi élet újraindításáért és a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzseket, és nemzeti konzultációban is kikéri a magyar emberek véleményét a gazdaság újraindításával kapcsolatos kérdésekben.

(Borítókép: Egy nő megkapja a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina második adagját az egri Markhot Ferenc Kórházban kialakított oltóponton 2021. június 2-án. Fotó: Komka Péter / MTI)