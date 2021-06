Újabb közutas teherautót taroltak le, ezúttal az M7-esen

Az új évezredben 18 mérnökségi szakember halt meg munkaterületen a kihelyezett figyelmeztetések ellenére is gyorsan vagy egyszerűen csak figyelmetlenül hajtó autósok miatt. Ezért indította el a Magyar Közút két éve a Biztonságunk az Ön kezében van című kampányát.

Ennek ellenére szinte hetente törnek össze a munkaterületek elejére kihelyezett energiaelnyelő szerkezeteket. Ezek célja, hogy megóvja az ott dolgozókat és a felelőtlen autósokat is az ütközés erejétől.





A most nyilvánosságra hozott eset pénteken történt az M7-esen. Az energiaelnyelő ezúttal is jól vizsgázott: egyedül a belerohanó autó vezetője sérült meg, ő is csak könnyebben.

Ezzel együtt arra figyelmeztetnek, hogy a szabályokat be nem tartó vezetők nemcsak saját életükkel játszanak, hanem az utakon munkájukat végzőkével is.