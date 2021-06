Kevés a néző, továbbra sem élnek meg a mozik

A járvány az élet számos területén átalakította a szokásainkat, igaz ez az olyan szabadidős tevékenységekre is, mint a filmezés. Noha a mozik másfél hónappal ezelőtt kinyithattak, sokan továbbra is a streamingszolgáltatásokra esküsznek. Az elmúlt időszakban a legtöbb hely ráadásul a tartalékait is felélte, így most szinte kivétel nélkül mindenhol azért küzdenek, hogy legalább nullára kijöjjenek.