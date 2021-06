Bajban a mozik, botrány a sportlövőknél, vörös kód

A járvány az élet számos területén átalakította a szokásainkat, igaz ez az olyan szabadidős tevékenységekre is, mint a filmezés. Noha a mozik másfél hónappal ezelőtt kinyithattak, sokan továbbra is a streamingszolgáltatásokra esküsznek. Az elmúlt időszakban a legtöbb hely ráadásul a tartalékait is felélte, így most szinte kivétel nélkül mindenhol azért küzdenek, hogy legalább nullára kijöjjenek. Részletek itt!

Viszonylag ritkán fordul elő a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, hogy az ellenzék tudja tematizálni a közbeszédet, és végeredményét tekintve is jól jön ki egy vitás kérdésből. Úgy tűnik, hogy most épp ennek lehetünk a szemtanúi a Fudan Egyetemmel kapcsolatban. Részletek itt!

Hétfő reggel nyolc órától országosan életbe lépett a vörös kód, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban a napi középhőmérséklet meghaladja a 27 fokot – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Részletek itt!

Öngyilkos lett a szegedi kettős gyilkossággal gyanúsított 28 éves Vitális Dániel Attila. A rendőrség a honlapján azt írja, hogy a holttestet egy autóban, Szanazugban találták meg, megölte magát, miután két fiatallal, egy nővel és egy férfival végzett a Petőfi Sándor sugárút egyik társasházában. Az autót a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának helikoptere észlelte. Az elkövetés eszközét lefoglalták. Részletek itt!

A magyar labdarúgó-válogatott szerdán Münchenben játssza utolsó csoportmérkőzését az Európa-bajnokságon. Nemzeti csapatunkat többen kísérik el Bajorországba, azonban indulás előtt nem árt tisztában lenni néhány dologgal. Hogy mikkel? Mutatjuk a részleteket!

A Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) elnöksége hétfőn, másodfokon két évre tiltotta el Sidi Pétert, amiért a márciusi indiai világkupán jogosulatlanul bement a később pozitív doppingmintát szolgáltató Péni István szobájába. A bejelentésre a szervezet sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen váratlanul Sidi is felbukkant. Az Index vele és Nagy György elnökkel beszélgetett az esemény után. Részletek itt!

TOTALCAR. Bemutatták a Volvo XC90 kínai testvérét. A Lynk & Co márka a kezdetektől teljesen a Volvo megoldásaira támaszkodik saját típusainak kialakításánál – nincs ez másként a 09 típusjelzésű csúcsmodell esetében sem. Ám az először fordul elő, hogy a svéd márka nagyobbik, SPA jelzésű padlólemezét is felhasználják a kínaiak. Autóbemutató a Totalcaron.

PORT.HU. Egy furcsa lány kultikus filmjei. Ma ünnepli 48. születésnapját Juliette Lewis, ennek örömére összegyűjtöttük a legjobb filmjeit. A lista elérhető a port.hu-n.

DÍVÁNY. A gyermekkorban elszenvedett bántalmazás – legyen az fizikai vagy lelki – a szervezet egészére és az agy működésére is hatással van. A korai években tapasztalt magas stressz-szint a gyerekek esetében figyelem- és önkontrollzavarok kialakulásához vezethet, és sokszor a felnőttkori hiperaktív figyelemzavar, a szorongásos és impulzuskontroll-zavarok hátterében is ez áll. Részletek a divany.hu-n.

FEMINA. A kutyák amellett, hogy élvezetesebbé, boldogabbá teszik a gazdik életét, még az egészségükre is számos pozitív hatást gyakorolnak. A kutyák élettani hatásairól bővebben a femina.hu-n olvashatnak.

(Borítókép: Index grafika)