Káosz nem, de bosszankodó utasok voltak a lezárt Nyugati első hétköznapján

Mint arról korábban beszámoltunk, a 144 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt halaszthatatlanná vált az épületegyüttes tetőszerkezetének mielőbbi rekonstrukciója.

A vasúttársaság 2020. május 8-tól várhatóan 2021. augusztus végéig lezárta az utascsarnokot, a tető felújítása mellett június 19-től július 17-ig pedig kiemelt karbantartásokat végez a pályaudvaron, annak teljes lezárásával, ami azt jelenti, hogy ideiglenesen szünetel a vonatforgalom. Mindez sok ingázó életét alaposan megnehezíti, olvasónk is igen kellemetlen reggeli tapasztalatokról számolt be.

Gödnél szálltam fel a vonatra, de csak Rákosrendezőig utazhattam. A végállomáson, a peronon utasok százai sétáltak a hőségben, láthatóan nem mindenki volt tisztában a megváltozott közlekedéssel, legtöbben a telefonjukat bújták kétségbeesetten. Én legalább egy kilométert sétáltam, majd villamossal folytattam az utamat, de összességében pokoli reggelem volt. Holnap új útvonalat kell kitalálnom, mert így legalább másfél óra, mire bejutok a pályaudvarról a munkahelyemre

– mesélte az Indexnek egy utas.

Lapunk a lezárás első munkanapján a MÁV-nál érdeklődött, lapunk megkeresésére a következőt válaszolták:

„Kedvezőek a ma reggeli tapasztalataink, a BKK által, illetve a kiegészítő buszok által nyújtott kapacitások elégségesek, a vonatokon sem tapasztaltunk számottevő telítettséget, zsúfoltságot, ami az iskolai nyári szünetnek, illetve az általános szabadságolásoknak is betudható.”

Mint írták, a hétfő reggeli csúcsforgalomban reggel 11 óráig nagyobb fennakadások nem voltak az eredetileg a Nyugati pályaudvart érintő vonalakon.

Az esztergomi vonalon és a szegedi távolsági közlekedésben a vonatok pontosak.

Néhány elővárosi járat esetében 5-10 perces késések előfordulnak a szobi, a veresegyházi és a ceglédi vonalon.

Az átszálló utasforgalom a várakozásoknak megfelelően Rákospalota–Újpesten, Zugló megállóhelyen és Kőbánya-Kispesten lett nagyobb, az esztergomi vonal utasai közül a legtöbben Újpest megállóhelyen szállnak át az M3-as metróra.

Még hajnalban, a Ceglédről 4:18-kor Rákosrendezőre induló Z50-es vonat járműhiba miatt megnövekedett menetidővel, lassabban közlekedett, így az utána következő S57-es és Z57-es vonat is 15-20 perces késéssel ért a végállomására. Az egyik érintett szerelvény késve érkezése miatt a Vácról 6:46-kor Istvántelekre induló S70-es vonat – a további késés megelőzése érdekében – nem közlekedett, utasai a 11 perc múlva induló G70-es vagy a 16 perc múlva induló S57-es vonattal utazhattak Budapest felé.

Elsősorban a Budapest-Nyugati bevezető szakaszain fekvő állomásokon és megállóhelyeken nő meg a terhelés, ezek a következők: Rákospalota–Újpest, Rákosrendező, Zugló és Kőbánya-Kispest.

Mire számíthatnak az utasok?

A városba érkező, máskor a Nyugati pályaudvart használó vonatok végállomása megváltozott, illetve a szobi és a ceglédi vonal elővárosi vonatai összevonva közlekednek – így akár Budapesten belüli utazásra is alkalmasak. Az S57-es jelzésű vonatok Vác és Monor, a Z57-es jelzésű vonatok Szob és Cegléd között járnak – a fővárosban érintve Rákospalota–Újpest, Zugló és Kőbánya-Kispest állomást, ahonnan a BKK járataival érhető el a belváros, melyeken több szakaszon a vasúti bérleteket is elfogadják. Rákospalota–Újpesttől félóránként közvetlen buszjáratok is indulnak a Nyugati pályaudvarra. A Volánbusz számos elővárosi járatán is érvényesek a vasúti bérletek az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonal által érintett településekről.

A vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy a közlekedési rendről, az esetleges alternatív útvonalakról utazás előtt mindenképp tájékozódjanak, de általánosságban több lehetőség közül választhatnak azok, akik a lezárás miatt nem közlekedhetnek a végállomásig.

Gyakran vasúton belüli átszállással biztosított a továbbutazás (pl. ha egy vonat Rákospalota–Újpestig közlekedik, biztosított a továbbutazás Rákosrendező, Zugló irányába más vasúti járatokkal, egy átszállással),

több esetben a BKK járataira történő átszállással biztosított a továbbutazás pl. Zuglóban, Kőbánya-Kispesten, Kelenföldön és Angyalföldön,

Rákospalota–Újpesten átszállási lehetőség biztosított pótlóbuszokra, melyek 30 percenként közlekednek a Nyugati pályaudvar és Rákospalota–Újpest között.

Diákokkal és vízosztással erősítenek

Rákospalota–Újpesten, Zuglóban és Kőbánya-Kispesten több diák végez utastájékoztatási és információs tevékenységet, szórólapot osztanak, útbaigazítást adnak, segítenek terelni az utasokat. Emellett, miután a nyári szünet szempontjából előnyös, a hőségriasztásra való tekintettel azonban a lehető legrosszabbkor jön a felújítás, a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ásványvizet osztanak az utasoknak.

Budapesten a Keleti, a Déli pályaudvaron, Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Rákospalota–Újpesten, továbbá vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, veszprémi, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók.

Az ásványvizet a vasúttársaság addig, amíg az időjárás ezt szükségessé teszi, 10 és 17 óra között osztja.

(Borítókép: A felújítás alatt álló Nyugati pályaudvar 2021. június 8-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)