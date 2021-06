Orbán Viktor: Ma a liberális voltaképpen a diplomás kommunista

Újabb bejegyzéssel jelentkezett a miniszterelnök a saját honlapján, amelyben azt írja, hogy a mostani baloldali kampány Magyarország ellen újabb bizonyíték arra, hogy ma a baloldal a szabadság ellensége, mert szólásszabadság helyett általuk definiált politikai korrektséget, véleménypluralizmus helyett pedig véleményhegemóniát akarnak a maguk számára.

Orbán Viktor a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozás apropóján osztotta meg a gondolatait a követőivel. Szerinte a helyzet az, hogy azért mennek most utcára az emberek tüntetni, mert a kormánypártok „radikálisan” meg akarják védeni a gyerekeket a pedofiloktól, és emiatt verik félre az európai harangokat.

Hiába, a mozgalom örök, már nem a »világ proletárjai, egyesüljetek«, hanem a »világ liberálisai, egyesüljetek« az új jelszó. Ez persze erősíti azt a közép-európai meggyőződést, hogy ma a liberális voltaképpen a diplomás kommunista

– jegyezte meg a miniszterelnök. A diplomás kommunista kifejezést – amelyet most közép-európai meggyőződésként emleget – Orbán Viktor a tavalyi évnyitó beszédén dobta be először a magyar közéletbe, a szófordulat egyébként egy filmből származik.

Kiemelte továbbá, hogy az új magyar szabályozás semmilyen magasztos eszmébe vagy európai jogszabályba nem ütközik. Az csak világosan rögzíti, hogy a gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet. Kiemelte, hogy az iskolai nevelés nem állhat ellentétben a szülő akaratával, az legfeljebb csak kiegészítő lehet, formáját és tartalmát pontosan meg kell határozni, és a szülők egyetértéséhez kell kötni.

A miniszterelnök úgy látja, a szülők joggal várják el, hogy olyan felületeken, amelyeket gyermekeink korlátozás nélkül használnak, se pornográfia, se öncélú szexualitás, se homoszexualitás, se nemváltoztató programok ne legyenek elérhetőek. Szerinte ezeket a korlátozásokat is sebészi pontossággal meg kell határozni.

A bejegyzésben Orbán Viktor arra nem adott választ, hogy azok a gyerekek honnan fognak tájékozódni, akiket a szüleik nem világosítanak fel, vagy az iskolában elmarad a felvilágosító óra. Sok családban a szexualitás még mindig tabunak számít.

Ön honnan szerezte a szexuális ismereteit? 1106 Egyedül jöttem rá az egészre.

621 Pornófilmekből.

498 Mi az a szex???

301 A szüleimtől.

296 Az iskolai felvilágosító órán.

A miniszterelnök leszögezte, Magyarországon senki sem szól bele abba, hogy a felnőttek miként élnek. „Felfogásunk szerint a felnőtt szabad embernek nem valamiféle világi hatóság előtt kell számot adnia az életéről, hanem a Jóisten ítélőszéke előtt, ha annak eljön az ideje” – magyarázta.

Az Országgyűlés múlt hét kedden fogadta el a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozást, bővebben pedig ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy ez milyen aggályokat vet fel. A szabályozás ellen elég sokan tiltakoztak, volt tüntetés a Kossuth téren és a Sándor-palotánál is. Az RTL Magyarország után az HBO, a Spektrum, a Nickelodeon, a Nők Lapja kiadója és a Katona József Színház is csatlakozott a tiltakozókhoz. Elmondta a véleményét Fluor Tomi is, szerinte a Fidesz egyik alapítója, Szájer József sem a tévé vagy a rádió miatt lett meleg, az Európai Bizottság pedig úgy döntött, hogy vizsgálja a melegellenes magyar törvényt.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2021. április 1-jén. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)