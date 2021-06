Ferrarit is lefoglalt a NAV a milliárdos csalással vádolt őrző-védő cégtől

Egy őrzéssel és védelemmel foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), ami fizetendő áfáját úgy csökkentette, hogy bevételeit egy strómanok vezette, gyakran váltott fantomcégekből kiépített hálózaton keresztül futtatta át. A hivatal hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint

a bűnszervezet ezzel csaknem egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek, és a piacon is kedvezőbb helyzetbe került versenytársaival szemben.

A bűnbanda tagjainak elfogásában a budapesti nyomozók munkáját járőrök, revizorok, IT-szakemberek, a MERKUR bevetési egység és a Terrorelhárítási Központ is segítette. Az akcióban részt vevő mintegy 200 ember 105 helyszínen tartott kutatást, amelynek során egy 76 millió forint értékű autót, muzeális jellegű autókat és egy kis hajót is foglaltak, valamint körülbelül 120 milliós bankszámlavagyont és 170 millió forint értékben hat ingatlant zároltak. A bűnszervezet irányítóinál éles lőszereket és lőfegyvereket is találtak, néhányat csőre töltve.

A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt 16 embert gyanúsítottként hallgattak ki, a bíróság a bűnbanda négy irányítójának letartóztatását már el is rendelte – olvasható a közleményben.