Nagyobb lehet a baj a Velencei-tónál, mint amilyennek tűnik?

A helyzet alakulásáról és az elmúlt napokban történtekről rövidesen újra tájékoztatnak, addig is önkéntesek jelentkezését várták haltetemgyűjtésre, hétfőn reggel ugyanis az önkormányzat öt és hét óra között tótisztítási akciót szervezett, amelyen a polgármester és a képviselők mellett polgárőrök és horgászok is részt vettek. Az elpusztult halak összegyűjtésére önkénteseket is várnak – írja Facebook-bejegyzésében Gerhard Ákos, a város polgármestere.

A gyűjtés végén a zsákokat a MOHOSZ begyűjti és veszélyes hulladékként elszállítja. Egyébként sokan nem bírják nézni, hogy milyen állapotok uralkodnak a tavon, ezért maguktól mennek haltetemeket gyűjteni. Egy civil csak vasárnap tízzsáknyi döglött halat halászott ki a tóból.

Vasárnap napközben Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is megosztott egy képet, amelyen az látszik, hogy egy tűzoltóautó segítségével vizet pumpálnak a tóba, hogy segítsék a halak oxigénellátását.

Közben az Állatvédőrség arra kérte a jet ski szerelmeseit, hogy szó szerint kavarják fel az állóvizet, ugyanis megoldást jelenthetne a halpusztulásra, ha minél több olyan jármű közlekedne a tavon, ami képes vizet forgatni, erre azonban a hatóságtól nem kaptak engedélyt, ugyanis normális esetben jet skivel nem lehet közlekedni a tavon.

Korábban megírtuk, hogy a Velencei-tó vízállása 101 cm, ami az aktuális minimális szabályozási szinttől 39 cm-rel tér el. Nem épp reményt keltő a fürdőzést tervezők számára, de igazi problémát láthatóan a tó élővilágára jelent.

(Borítókép: Kilátás a Bence-hegyi kilátóról, a Sukoró melletti Bence-hegyről, középen a Velencei-tó 2021. június 6-án. Fotó: Faludi Imre / MTI)