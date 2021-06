Jelenleg csak hatalmas kitérővel lehet körbetekerni a Fertő tavat, a kerékpáros határátkelők ugyanis csak június 24-én nyitnak. Ezeken a pontokon az angol vagy német nyelvű oltási igazolásra vagy a 48 órán belüli negatív tesztre ugyanakkor változatlanul szükség lesz. A nehézségek ellenére a helyi szolgáltatók várják a nyitást, egy kerékpárkölcsönző is arról számolt be lapunknak, hogy a nagy nyári fellendülés elmaradása az érvényben lévő szigorú korlátozásoknak tudható be.