Ügyes húzással kerülte meg Karácsony Gergely a kormányt

A futball-Európa-bajnokság idején szurkolói villamost járat a BKV a 4-6-os vonalán, a magyar válogatott mérkőzéseinek napjain pedig a kijelző- és járműfeliratokon is közös szurkolásra buzdítanak.





A különleges Combino elindulásával egy időben forgalomba állt Budapesten az utolsó is abból a 26 új CAF-villamosból, melyet még egy 2014-ben kötött szerződés opciós jogával élve rendelt meg a BKK az Európai Unió és a kormány 99 százalékos finanszírozásával. Emlékezetes, hogy forgalomba helyezésük 2019-ben egy évre leállt, amit tavaly némi rásegítés után végül sikerült kimozdítani a holtpontról.

A CAF-ügylet az elmúlt 35 év legnagyobb hazai villamosbeszerzése volt. Hosszas tendereztetés után a BKK vezetőjeként még Vitézy Dávid írta alá a szerződést a spanyol gyártóval, megrendelve első körben 47 szerelvényt, amely az 1-es, a 3-as és a budai fonódóvonalakra került. A kontraktust előrelátóan jelentős opcióval kötötték meg, így a fővárosnak és a BKK-nak további 77 villamos megrendelésére maradt lehetősége. Akkor ezt sokan kritizálták, pedig így még mindig a 2014-es árakon hívhatók le az új villamosok, ami nem kis szó, hisz a klímaváltozás miatt jelentősen élénkült a kereslet Európában a kötöttpályás járművek iránt.

Ilyen áron ma egyetlen új tenderen nem kapna ajánlatot a BKK

– mutat rá az időközben a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójává avanzsált Vitézy saját közösségi oldalán.

Ugyanakkor az újabb adag CAF-lehívást blokkolja a kormány. A BKV büdzséjének megcsappanását jelzi, hogy új villamosok vásárlása helyett egyre inkább a régebbiek kerülnek előtérbe. A húsz éve beszerzett használt hannoveri TW6000-es ügylet mintájára most Frankfurtból vennének kiszuperált helyi szerelvényeket.





A budapesti közlekedési vállalatnál az Indexnek elmondták, hogy 35 darab 25-30 éves Siemens-Düwag R típusú villamos beszerzéséhez kérték a fővárosi önkormányzat jóváhagyását, és

Karácsony Gergely főpolgármester a rendkívüli jogrend adta lehetőséggel élve egy személyben elfogadta a javaslatot.

A budapesti városháza támogató döntése azt jelenti, hogy az első frankfurti már idén megérkezhet, társai pedig a következő öt évben követhetik a magyar fővárosba. Ezekkel váltanák ki a Ganz fél évszázados ipari csuklósait, amelyek jelenleg a 47-49-es viszonylaton közlekednek.





A BKV-nak 7,7 milliárd forintért kínálta fel a Frankfurti Közlekedési Vállalat (VGF) a villamoskontingenst, de a magyar cégnél bíznak benne, hogy a németek hajlandók lesznek a honosítási és szállítási költségekkel együtt 220 milliós darabár mérséklésére. Annál is inkább, hogy Frankfurt am Main és Budapest testvérvárosi kapcsolatot ápol, aminek néhány hónapja volt kereken a 30. évfordulója. Ennek alkalmából akkor egy Combinót öltöztettek ünnepi díszbe, de reményeik szerint a régi-új frankfurti villamosok is hirdetni fogják a jó viszonyt.