Az operatív törzs ülésén aktuális járványügyi összefoglalót hallgattak meg, amelyből kiderült, hogy van bőséggel vakcina az országban. Ahhoz azonban, hogy folytatódjanak a lazítások, továbbra is szükséges lenne felvenni az oltást azoknak is, akik eddig még nem regisztráltak – mondta a családokért felelős miniszter. Beindultak a napközis táborok a múlt héttől az országban, és idén mintegy 150 ezer táborozót tudnak segíteni az Erzsébet táborokon keresztül. Bejelentette azt is, hogy június végéig biztosítják a gyermekfelügyeletet a köznevelési intézményekben. Ezt egyébként naponta mintegy 15-17 ezren igénylik.

Az operatív törzs döntött arról is, hogy a köznevelési intézmények egész évben szervezhetnek táborokat. Erre eddig csak augusztus 23-ig volt lehetőség, most ezt a határidőt feloldották.

A miniszter néhány pontosítást is bejelentett. Ilyen az, hogy mivel egyre több a lakodalom, és felmerült, hogy ha közművelődési intézményekben tartanak esküvőt, akkor arra milyen szabályozás vonatkozik. A törzs véleménye egységes volt abban, hogy a lakodalmakra vonatkozó szabályokat kell ilyen esetekben is irányadónak venni.

Mivel a nyári szünetben sok iskola szervez különféle elfoglaltságot, programot a diákoknak, és mivel a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, ezért az a döntés született, hogy az iskolákba bemehetnek a szülők maszk nélkül is, de ezt az iskolák külön-külön is szabályozhatják.

A tájékoztatón Schanda Tamás arról beszélt, hogy a járvány miatt az elmúlt több mint egy év nagyon nehézkes volt a diákok számára, különösen a nyelvtanulás terén. 2021. augusztus 31-ig mintegy 50 ezer hallgató diplomázna, közülük nagyjából 20 ezer diáknak nincs meg a szükséges nyelvvizsgája. Az ITM államtitkára elmondta, hogy ez ügyben sok megkeresést kaptak ifjúsági szervezetektől, és a HÖOK-tól is, majd egyeztetés következett, amelynek eredményeként sorra vették a lehetséges megoldásokat. Az ifjúsági szervezetek

azt javasolták, hogy aki 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, az a tavalyi évhez hasonlóan könnyítésben részesüljön.

Ezekről az államtitkár ma jelentés adott az operatív törzsnek, amely ezután javaslatot tesz a kormánynak. A szabályozás azt tartalmazza majd, hogy a tavalyi évhez képest idén is átvehessék a fiatalok a diplomájukat, függetlenül attól, hogy megvan-e a nyelvvizsgájuk, vagy sem.

Novák Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy a SZÉP-kártyára vonatkozó szabályokat meghosszabbították. Eszerint az év végéig van átjárhatóság az alszámlák között, vagyis bármelyikről lehet fizetni, akármilyen tevékenységről van szó.

A tájékoztatót követő újságírói kérdésekre válaszolva a családokért felelős miniszter megerősítette, hogy a maszkhasználat egy olyan téma, amelyet érdemes megvitatni, és megnézni, hogy a mostani szabályozást érdemes-e hosszabb távon fenntartani. De a többi szabályozást is meg kell vizsgálni, hogy miben lehet esetleg júliustól még enyhíteni.

(Borítókép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs vezetője sajtótájékoztatót tart az operatív törzs ülése után 2021. június 22-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)