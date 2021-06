Kicsi a bors?

1–1-re nyertünk, harsogja az egyik oldal, egy gól nem ér ezermilliárdokat, mondja a másik. Persze semmi újat nem tapasztalunk ezzel, mint oly sok más témában, most is kiállunk a libikóka két oldalára, és rángatjuk, hogy a másik leessen.

Pár nappal a melegeket a pedofilokkal összemosó törvényjavaslat elfogadása után Európa talán legmodernebb és legdrágább stadionjában egymásra boruló, izzadt, félmeztelen, részeg férfiak azt ordibálják, hogy Cristiano Ronaldo homoszexuál. Tény, láttam, ott voltam. De láttam azt is, hogy majd' 60 ezer másik ember a B-középen kívül viszont egyáltalán nem gyűlölködik, sőt amellett, hogy nyilván hazaszurkoltak, a szemük sarkából azért csodálattal sasolták azt a 7-es mezt. Aztán láttam azt is, hogy másnap a fél ország összemosta a B-közepet az egész stadionnal.

Touché.

Bevallom, én sosem voltam mostanáig meccsen, egyáltalán nem követtem a focit, és könnyen tudok azokkal is azonosulni, akik a magyar fociba dömperrel tolt adóforintokat számolják. De ott, annál a bizonyos gólnál a Puskásban én is borítottam az 1250ft-os Heinekent, és megértettem, mi az az egy szív, egy dobbanás, még ha maradok is a fesztiváloknál és a sok szív, sok dobbanásnál. A kenyér mellé cirkusz is kell, és mindenki döntse el maga, melyikbe megy, felesleges kellemes megdöglést kívánni a szomszéd lovának, sőt, a szomszédnak is.

Érdekes módon pont a politikusaink között volt a legnagyobb egyetértés abban, hogy ez egy szép teljesítmény volt, ami gratulációt érdemel, és természetesen ezeket a gratulációkat azonnal like-okra is váltották a Facebookon, mert hát így megy ez, ebből baj nem lehet.

A bors pedig nem feltétlenül kicsi, attól függ, honnan nézzük. A döntetlen az döntetlen, akárhonnan nézzük, és ez most egy baromi erős teljesítmény volt, és erre igenis büszkék lehetünk, de akkor erre legyünk büszkék, és azt se felejtsük el, hogy mibe is került ez.

(Borítókép: Csákvári Péter)