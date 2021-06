Az ELTE csapatán az unió szeme, az Oxfordot is legyőzték

A magyar joghallgatók a házigazda, a King’s College London csapatát is legyőzve szerezték meg az első helyet. A csapatoknak egy 2020 novemberében közzétett jogesetet kellett megvizsgálniuk, amely a digitális piaci szereplők gazdasági erőfölénnyel való visszaélésével foglalkozott az AppStore piacon, és több olyan jelenleg is zajló eljáráshoz hasonlít, amely az Apple erőfölénnyel való visszaélését vizsgálja a zeneszolgáltatás digitális piacán.

A jogesettel kapcsolatban 39 csapat nyújtott be írásbeli beadványt, közülük a zsűri 12-t hívott meg a szóbeli fordulóba. Az ELTE csapata a június 18–19-én zajló online verseny során legyőzte többek közt a University of Oxford, a házigazda King’s College London és a Symbiosis Law School Pune (India) csapatát, majd a döntőben a National University of Singapore-t is.

Az ELTE-t a versenyen Cserép Andor, Csillik Kristóf, Schultz Balázs és Teleki Lóránt joghallgatók képviselték, felkészítőik Papp Mónika, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék adjunktusa és Bassola Bálint ügyvéd voltak.