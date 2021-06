A BKK applikációja azt is mutatja, hol lehet inni

A társaság kedden azt is közölte, hogy a metróvonalak mentén is ivókutakat állítottak fel. Idén 12-vel több, összesen 34 ivókút áll a fővárosiak rendelkezésére – írták, hozzátéve: a BKK Futár applikációján többi között az ivókutak láthatóságát is be lehet állítani, hogy az utazók a lehető leghamarabb megtalálják a legközelebbi ivókutat.

Emellett a BKK tíz ügyfélközpontjában is található vízvételi pont, amelyet a városban közlekedők szintén szabadon használhatnak. A BKK a járatokon fokozott klímaellenőrzést rendelt el, valamint nyomatékosan felhívta a járművezetők figyelmét a klímaberendezés használatára.

A BKK tudatta azt is, hogy a hőségriadó idején biztosítják a járművezetők leváltását vagy félreállási lehetőségét, illetve megfelelő mennyiségű védőitalt és több pihenőidőt ad nekik. A járművezetők, a jegyellenőrök és a metró beléptető személyzete a rendkívüli melegre tekintettel rövidnadrágban is végezhetik munkájukat.

A közlekedési vállalat ezenfelül azt is közölte, hogy a fővárosi önkormányzat – a kerületi önkormányzatokkal együttműködve – két hűsítőszigetet hozott létre a Boráros téren és a Baross téren. Ezeken a helyszíneken napenergia által hajtott ventilátorok és növények segítik elviselni a hőséget – írták.

A hőségriadó kedden lépett életbe és csütörtök éjfélig lesz érvényben, de hosszútávon is érdemes lesz felkészülni a szélsőséges időjárásra.