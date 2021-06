2021. június 19-én Müller Cecília országos tisztifőorvos a II. fokú hőségriasztást rendelt el, majd június 22-én, kedden kiadta a maximális fokozatú riasztást tartós hőség miatt.

A figyelmeztetéseknek több fokozata van:

citromsárga, vagyis elsőfokú, ha a napi középhőmérséklet helyenként meghaladja a 25 fokot;

narancssárga, vagyis másodfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 25 fok felett alakul;

piros, vagyis harmadfokú, ha a napi középhőmérséklet tartósan 27 fok felett marad.

A hőség miatt szerdára már hét megyére adta ki a legmagasabb fokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint országszerte extrém UV-B-sugárzásra is figyelmeztetett.

Noha az Északi-középhegység térségében kis eséllyel előfordulhat egy-egy zivatar, az országos előrejelzés szerint szerda hajnalban 16–23 fok várható.

NAPKÖZBEN TÖBBNYIRE 33–38 FOKIG MELEGSZIK A LEVEGŐ.

A fővárosi és kerületi önkormányzatok lépéseket tettek annak érdekében, hogy javítsák a budapestiek komfortérzetét és felhívják figyelmüket a forrósággal együtt járó veszélyekre.

Ahogy tavaly, idén is hűsítő szigeteket állít fel a Fővárosi Önkormányzat június 18. és szeptember 15. között, melyek árnyékot nyújtanak az extrém hőség ellen, az elsővel a Boráros téren találkozhatnak a budapestiek. A Vízművekkel közösen a tavaly kialakított 22 ivókút mellett idén 12 kúttal növeli azok számát a város számos pontján. Az egyik új víznyerő pont a pesti rakparton lesz, a Margit híd és Kossuth tér közötti, – jelenleg az autóforgalom elől elzárt – sétáló szakaszán. Az ivókutak pontos helyszíne a husito.budapest.hu oldalon érhető el egy online térképen.

a tavaly felállított 22 ivókút mellett még 12-vel bővíti az ivókutak számát a fővárosi vezetés, ezzel arra ösztönözve a lakosságot, hogy palackos vizek vásárlása helyett töltsék újra kulacsaikat.

A felforrósodó nagyobb közterekről megjegyzik, hogy középtávon a köztéri fák adhatnak árnyékot, ezért a Blaha Lujza tér felújításánál ezek elültetése is fontos feladatuk lesz.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett strandok 2021. június 22-24. között egy órával tovább tartanak nyitva, így a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébeti, a Római, és a Csillaghegyi strandfürdők is este 8 óráig várják a hűsölni és kikapcsolódni vágyó vendégeket. Azt javasolják a vendégeknek, hogy a fürdőbelépőt már otthon, kényelmesen vásárolják meg, hogy a nagy melegben ne kelljen sorba állni a pénztáraknál. A XVI. kerület az Erzsébetligeti Strand nyitva tartását hosszabbította meg.

Újpest Önkormányzata a hőségriadóra tekintettel vízosztást tervez a szerdai napon a kerület legforgalmasabb csomópontjában, ahol egyben tájékoztatást is nyújt a lakosságnak a védekezési lehetőségekkel és védekezési módszerekkel kapcsolatban. Kiemelik a segítségnyújtás jelentőségét, javasolva, hogy tervezzék meg a család, a barátok és a sok időt otthon töltő szomszédok ellenőrzését.

A hőséggel összefüggő, témacsoportok szerinti bontásban ad tájékoztatást Zugló önkormányzata saját honlapján arról, hogy milyen lehetőségek állnak a helyieknek rendelkezésére a legmelegebb nyári napokban. Listát közölnek a XIV. kerületi klimatizált helységekről, a nyilvános ivókutakról. Az utazási és strandolási tanácsok mellett orvosi iránymutatást is kapnak az érdeklődők.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az általános tájékoztatás mellett a káros UV-sugárzás mérésére is hangsúlyt fektetett.

A III. kerületi fenntartású óvodákban minden gyerek számára UV-sugárzás-jelző karórát osztott szét, amely a színét megváltoztatva jelzi, ha az UV-sugárzás erősödik. A III. kerületben működő Akácfa utcai és a Vörösvári úti rendelőnél található szökőkút is párásító funkcióval is el van látva, de sajnos a hétvégén mindkettő meghibásodott, ezek soron kívüli javítása jelenleg is zajlik.

Rákosmentén a helyi kormányhivatal, és művelődési házak mellett a Szabó Ervin Könyvtár XVII. kerületi fiók könyvtárát ajánlják hűsölésre vágyóknak, de a helyi áruházakba is betérhetnek.

A Hegyvidéki Önkormányzat intézkedései nyomán párakapuk üzemelnek a Polgármesteri Hivatal előtti téren és a MOM játszóterén, ezek mellett a MOM Kulturális Központ főbejárata előtt egy vizes porlasztós ventilátor, egy száraz levegős ventilátor, és clear water vízautomata áll rendelkezésre. Az önkormányzati játszótereken megnyitották az ivókutakat, a nagy forgalmú csomópontoknál pedig vízosztást terveznek.

A XVI. kerület szerencsés helyzetben van több szempontból is. Egyrészt – mint írják –a lakótelepek is kertvárosi jellegűek rengeteg árnyékot adó fával, növényzettel, így nincs a kerületnek olyan része, ahol szükség esetén ne tudnának a lakók hűvös helyre húzódni. Másrészt

a főútvonalakon sem alakul ki olyan forgalmi helyzet, fennakadás, dugó, ami szükségessé tenné a gépjárművezetőkről való gondoskodást.

A lámpaváltások gyakorisága (gyorsasága) és a várakozás rövidsége lehetetlenné és szükségtelenné teszi a vízosztást.

A nagy melegben a csepeli polgármesteri hivatal saját klimatizált ügyfélszolgálati terét jelölte ki hűsítő pontként, a helyiek itt az ingyenes vízautomatát is igénybe vehetik. Emellett Csepel több forgalmas pontján, összesen 4 helyen állított fel párakapukat.

Akik Budapesten nem az önkormányzatok közlése alapján keresik a vízvételi lehetőségeket, azok is rátalálhatnak a közkutak.hu oldalon. Az itt közölt információk az azonos nevű telefonos applikáción is szabadon elérhetők.

(Borítókép: Kislány hűsíti magát egy szökőkút vizében a kánikulában a budapesti Szabadság téren 2020. augusztus 9-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)