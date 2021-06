Elárulták, hány magyart fertőzött meg eddig a delta-variáns

Hazánkban jelenleg igen alacsony a delta-variáns jelenléte a világ más országaihoz képest. A Koronavírus Sajtóközpont információja szerint eddig mindössze öt esetben fedezték fel az Indiából származó mutánst, amely újabb hullámokat indított el a világ különböző részein – tudta meg az MFor.

Müller Cecília országos tiszti főorvos május 28-án jelentette be az operatív törzs egyik szokásos sajtótájékoztatóján, hogy idehaza is megjelent az akkor még indiai, ma már delta-variánsnak nevezett koronavírus-mutáció. Azóta már egy hónap is eltelt, a hivatalos álláspont pedig az, hogy a delta-variánssal fertőzöttek száma alig nőtt, és a szerdai járványadatokat tekintve a helyzet kedvező, ugyanis szerdára virradóra összesen 91 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.

Különösen kedvezőnek tűnik a magyarországi helyzet ahhoz képest, hogy Münchenben, a ma esti német–magyar Európa-bajnoki meccsnek otthont adó városban a delta-variáns az új fertőződések 25 százalékáért felelős.