Parragh László: A gyors oltással 600 milliárdot nyert a magyar gazdaság

A jelentős mértékű átoltottság elérésével legalább hatszázmilliárd forintot nyert a magyar gazdaság − mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Magyar Nemzetnek. Szerinte az uniós országok közül „csak Magyarországon alapozza meg a korlátozások feloldását a beadott védőoltások aránya”.

Az ország az oltási program sikerével gazdaságilag is lépéselőnybe került. Ennek óriási a jelentősége. Mindez azt jelenti, hogy valamennyi iparág sokkal gyorsabban talpra tud állni. Az a szektor is, amelyiket jobban megviselt a válság, és az is, amelyiket kevésbé vagy egyáltalán nem