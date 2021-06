Elkapták a ceglédi drogdílert

Egy Bag és Hatvan térségében kábítószert terjesztő, 45 éves bagi férfit fogtak el a rendőrök június 9-én. Annak kiderítése is rájuk várt, hogy a férfi honnan szerezte be a továbbadott szert. Ezt a feladatot is kipipálhatják immár, mivel újabb eredményes műveletet könyvelhettek el a ceglédi nyomozók – közölte a rendőrség.

A Pest megyei felderítőkkel és kábítószer-kereső kutyával kiegészült rajtaütést június 22-én reggelre időzítették. Négy településen zajlott az akció, turai házából a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködésével állították elő a 40 éves N. Róbertet. Három másik gyanúsítottért Ecsédre, Hévízgyörkre és Kartalra kellett menni, közülük kettőt gyanúsítottak meg kábítószer birtoklása vétségével, mivel gyorstesztjük pozitív eredményt hozott, és egyiküknél kábítószergyanús anyaggal szennyezett alufólia is alátámasztotta a szerfogyasztást.

N. Róbert turai otthonában hosszasan időztek a bűnügyi technikusok és a nyomozók. Mobiltelefonokat, ékszereket, több száz eurót, prémiumkategóriás karórát, nagy képernyős televíziókat, valamint vagyont érő bútorokat foglaltak le, amelyek több millió forintot érnek.

Kihallgatásakor N. Róbert nem tett vallomást. A felderítő munka felfedte: 7-800 gramm drog cserélt gazdát közel 18 hónap alatt. A grammonként 4000 forintos áron árusított szerből N. Róbert több millió forintot kaszált.

A Ceglédi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt folytatja le a további eljárást az őrizetbe vett N. Róberttel szemben, egyben kezdeményezték letartóztatását.