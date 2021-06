Magyar konzulátus nyílt Észak-Macedóniában

Magyar konzulátus nyílik az észak-macedón Stip városában − jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szerinte a jelenlegi politikai helyzetre egy öt évvel ezelőtti, macedón választási nagygyűlésen mondott beszéde jelenleg is aktuális, ezért most újra megosztotta.

Voltak, akik nyíltan, voltak, akik az úgynevezett civil szervezetek mögé rejtőzve kísérelték meg befolyásolni hazánkat, és vették semmibe a magyar nép akaratát

− hangzik el Szijjártó Péter öt évvel ezelőtti beszédében. A miniszter szerint a magyarok „a szabadság igazi harcosai”, akik nem engednek semmilyen nyomásnak.