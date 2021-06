Hőkamera mutatja meg, mennyire perzselően forró az M7-es aszfaltja

Brutális hőmérséklet tombol az utakon: míg az elválasztósávban lévő növényzetnél 32 fok körüli a hőmérséklet, addig az autópálya lehajtóágán, ahol kisebb a forgalom, és az autók menetszele is kevésbé hűti a burkolatot, közel 49 fokot mértek a Magyar Közút szakemberei az M7-es autópályán. A társaság felhívja a figyelmet, hogy aszfaltozási munkánál jóval 100 fok feletti hőmérséklet a jellemző.

„Nem csak magunkra, az úton lévőkre is gondolunk, így ha szükséges és lehetséges, akkor a jelentősebb torlódások idején vízosztásra is felkészültek mérnökségeink. A közlekedőket kérjük, hogy a következő napokban is fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a hőség orvosmeteorológiai szempontból is megviseli a járművezetőket, emiatt érezhetően sok a közúti baleset is” – írják közleményükben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész országra másod- és harmadfokú figyelmeztetést adott ki a hőség miatt. De nemcsak magunkra és háziállatainkra érdemes figyelni, hanem az okoseszközökre is.