Kizárták Molnár Gyulát az MSZP-ből, miután az ellenzéki párt Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsa szerdán egyhangú határozattal döntött a kérdésben. Az MSZP két társelnöke, Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan által kiadott levélben úgy fogalmaztak:

Az ügyet ezzel lezártnak tekintik.

A körlevélben szereplő indoklás szerint Molnár Gyula súlyosan megsértette az MSZP integritását és a kongresszus által elfogadott stratégiáját, amikor jó nyerési esélye ellenére a DK támogatásával vállalta csak a választási megmérettetést, személyes döntést hozott, és a DK-frakciót választotta.

A szocialista elnökség azt is hangoztatta, hogy az általuk a DK-val kötött, a budapesti körzeteket érintő megállapodás nem kötelezte Molnár Gyulát arra, hogy a DK frakciójába üljön.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az utóbbi két hétben tapintható volt a feszültség Molnár Gyula és egykori pártja között. Két héttel ezelőtt jelentette be a Demokratikus Koalíció, hogy Újbudán, az egykoron általa vezetett kerületben indul a párt jelöltjeként az előválasztáson Molnár Gyula. Amennyiben az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba ülhet be.

A bejelentést követően az MSZP pártvezetése hamar állást foglalt. A párt közösségi oldalán azt írta, tudomásul veszik, ha egyes jelöltek nem kívánják képviselni új szociáldemokrata politikájukat, és nem támogatják új szövetségi politikájukat, és ezért más politikai közösségben képzelik el politikai jövőjüket.

„De egyértelművé tesszük, hogy az ilyen döntés a politikai közösségünk és szövetségünk kötelező elhagyását is jelenti” – folytatták a bejelentésükben. Ennek szellemiségében múlt héten szerdán

EGYHANGÚ HATÁROZATBAN DÖNTÖTT MOLNÁR GYULA PÁRTTAGSÁGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL.

A héten megszólalt végre az ügy fő érintettje, Molnár Gyula is, aki az ATV stúdiójában kívánta tisztázni az eddigi eseményeket. A politikus azzal kezdte:

akart a fene DK-snak lenni.

Az interjúban az MSZP egykori elnöke elmondta, egyértelmű csúsztatás, hogy ő akart volna a DK színeiben indulni. Molnár Gyula szerint a két párt, az MSZP és a DK egyeztettek egy olyan tárgyaláson, ahová őt nem hívták meg. Ott állapodtak meg indulásának részleteiről.

A megállapodás szerint miután Hiller István és Komjáthy Imre MSZP-s politikusok számára DK-s támogatást szereztek,

engem úgymond ingyen odaadtak a DK-nak, mivel ahhoz nem találtak támogatást, hogy a DK visszalépjen az én javamra is

– mondta el Molnár Gyula, aki hozzátette, ő sok mindent hajlandó megtenni az ellenzéki együttműködésért, tehát vállalja, hogy a DK-frakcióban köt majd ki, de arról tudomása sem volt, hogy az elfogadott titkos záradék kizárásával és felfüggesztésével járhat.

