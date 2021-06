Sok százezer ember aláírására számít Szanyi Tibor pártja

Június elején jelentette be Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás elnöke, hogy Székely Sándor országgyűlési képviselő június 15-én gyalogos országjárásra indul. Az ISZOMM május 1-én indított aláírásgyűjtés a nettó 250 ezer forintos minimálbérért. Székely Sándor írásban válaszolt az Index kérdéseire.

Az országgyűlési képviselő szerint az emberek kifejezetten igazságosnak tartják az Igen Szolidaritás kezdeményezését, és „elképesztően erős az érdeklődés”.

„Az ISZOMM szociális programját, sőt úgy általában a szocializmus gondolatát is nagyon támogatják a választók” – írta Székely Sándor az Indexnek. Arra is kitért, hogy a kampánykörútján a helyi ügyek is bőséggel felmerülnek.

Eddigi tapasztalataik alapján például sok helyen óriási gond, hogy nincs iható víz a településen. De a szúnyogirtás a Tisza mentén, vagy – különösen Nógrádban – a be nem jelentett munkahelyek is gondot jelentenek.

„Én már tíz éve politizálok, de ilyen kampánytúrán még nem vettem részt. Gyakorlatilag özönlenek az emberek, hogy aláírjanak. Természetesen nem csak ott, ahol én vagyok, hanem az egész országban” – fogalmazott Székely Sándor.

Azt írta: Budapesten és Pest megyében csak a legutóbbi hétvégén – tizenöt kitelepülésen – 18 ezer aláírást kaptak. Nemcsak a 250 ezer nettó, hanem a családi pótlék 50 ezer forintra emelése, valamint az egységes havi 50 ezer forintos nyugdíjemelés is kiemelt támogatást élvez – tette hozzá a képviselő.

Az aláírásokat online is gyűjtik, így most már több mint 80 ezer aláírásnál tartanak.

Őszre remélhetőleg sok százezer ember kinyilvánított támogatása lesz a pártunk és követeléseink mögött

– közölte Székely Sándor.

Az aláírásokat 2021. szeptember 11 -ig gyűjtik, és az általuk szervezett Munkás Büszkeség Napján számolnak majd be arról, hogy hány aláírást sikerült összegyűjteni.

A cél érdekében az Igen Szolidaritás összefogott a Vajnai Attila vezette Európai Baloldal párttal és a Munkáspárttal. Utóbbi elnöke, Thürmer Gyula a Huszti Andreával tartott korábbi közös sajtótájékoztatójukon elmondta: ritkán fordul elő a magyar politikai életben, hogy különböző politikai erők értelmes, az embereket szolgáló célokért próbálnak összefogni.

Arra a kérdésre, van-e igény arra, hogy a hatpárti ellenzéki összefogás pártjaival is együttműködjenek a minimálbér emelésének ügyében, Székely Sándor azt írta: természetesen mindenki, aki be akar szállni az aláírások gyűjtésébe, megteheti, hiszen az ország népéért küzdenek.

Amiért mi harcolunk, az egyébként bőven benne van a magyar gazdaságban. Ha a hat liberális-jobboldali párt közül bárki elkezdené gyűjteni, azt is elfogadnánk. Egyelőre ilyen megkeresés még nem volt tőlük, és tartok tőle, nem is lesz, hiszen ők most a személyzeti küzdelmeikkel vannak elfoglalva

– válaszolta az országgyűlési képviselő.

Azt is megjegyezte, hogy az ISZOMM eközben folyamatosan jelenti be a helyi jelöltjeit, 'Igen, szocializmus' néven programjuk is van, továbbá Szanyi Tibor személyében miniszterelnök-jelöltet indítanak. Székely Sándor szerint semmi nem gátolja meg őket abban, hogy az emberek valós gondjaival törődjenek, és őket képviseljék.

Orbán Viktor a Magyarország újraindul! csúcskonferencián kijelentette: a cél a 200 ezer forintos minimálbér elérése lenne, de ha ekkora minimálbér-kötelezettséget zúdítanak a vállalkozásokra, akkor azok nem fogják tudni kigazdálkodni. A kormányfő szerint a magas minimálbérhez segíteni kell a kkv-kat, és ez adócsökkentés formájában tehető meg.

Székely Sándor ezzel kapcsolatba az Indexnek megjegyezte: a miniszterelnök sajnos elfelejtette elmondani, hogy nettó vagy bruttó összegre gondolt-e, és azt is, hogy mikortól. „Mi természetesen a nettó 250 ezer forintos minimálbérért küzdünk, és azonnal. Ez ugyanis az a minimum, amiből ma Magyarországon egyáltalán élni lehet” – írta a képviselő.