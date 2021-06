Megy az adok-kapok a frankfurti villamosbiznisz ügyében

Szinte napra pontosan húsz éve érkezett meg Budapestre a Hannoverből vásárolt TW6000-es villamosok első két példánya. Az akkorra a németországi elővárosi közlekedésben már negyedszázadot lehúzott szerelvények rekordgyorsasággal honosítva 2001 októberében már forgalomba is álltak a BKV-nál.

Őket további 25 hasonló jármű követte, és bár közülük néhányat már leselejteztek, az első kettő a mai napig szorgalmasan rója a budapesti kilométereket. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) úgy véli, megvásárlásuk kimondottan jó üzlet volt, bár utaskényelem szempontjából már megoszlanak a vélemények, főként a magas padlószint és a labilisnak tűnő lépcsők miatt. A közlekedési szakértőnek számító Hajtó Bálint szerint ugyanakkor ezek a

stadtbahnok villamossá butítva is szokatlan, magasabb műszaki színvonalat hoztak magukkal, mint ami a budapesti villamos-járműparkot jellemezte.

Most hasonló vásárlás előtt áll a budapesti közlekedési vállalat, csak épp nem Hannoverből, hanem Frankfurtból jönnek majd a használt villamosok. Az életkoruk is szinte megegyezik, és az áruk is kísértetiesen ugyanannyi:

nyolcmilliárd forint.

Bár ezek is Düwag típusúak, de már jóval korszerűbb, alacsony padlós szerelvények. Ennek ellenére számos kritika érte a BKV javaslatára hozott főpolgármesteri döntést a megvételükről.

A Világgazdaság leginkább azt furcsállja, hogy a rövidebb kivitelű CAF villamosok 700 millió forintos ára alapján a főváros által jóváhagyott keretből 11 valóban modern szerelvényt lehetett volna venni. Ráadásul azoknak 200 férőhelyes a befogadóképességük, míg a frankfurtiaké legfeljebb 170, aminek azért van jelentősége, mert a tervek szerint ezek a régi-új villamosok a nagy kihasználtságú 2-es és 2M vonalakra kerülnének.





Tény, hogy a BKV villa­mos­flottájának nagy része megérett a cserére. A járművek 83 százaléka ugyanis már túl van a gyártók által javasolt élettartamon: 2024–2025-re csaknem száz 50 év körüli villamos szállíthatja az utasokat, ha nem szereznek be új szerelvényeket. A fővárosi közlekedési vállalat legfrissebb közleménye szerint kiterjedt piackutatást követően kezdtek tárgyalásokat a frankfurti járművek megvásárlásáról.

A villamosok megfelelnek az előzetesen megfogalmazott elvárásoknak, ezenfelül a járművek műszaki állapota – köszönhetően a pontos és precíz karbantartásnak – rendkívül jó. A használt frankfurti villamosok lecserélhetik a BKV Zrt. korosabb, gyengébb műszaki állapotú villamosait, az alacsony padlós kivitel pedig jelentősen emelheti a szolgáltatás színvonalát

– emelik ki. A kritikákkal szemben pedig azt írják, hogy ezek a szerelvények a több mint 20 éves üzemeltetési tapasztalatoknak köszönhetően lettek a Frankfurti Közlekedési Vállalat (VGF) megbízható járművei. A BKV frankfurti villamosokba vetett bizalmát erősíti az is, hogy a Siemens másik, már Budapesten futó típusával, a Combinókkal szoros rokonságot mutatnak, mind a műszaki megoldások, mind a beépített rendszerek, mind pedig a karbantartási feladatok tekintetében.

A BKV felkészült a frankfurti villamosok klimatizálására is. Jelenleg vizsgálják a légkondicionálók elhelyezésének lehetőségét, de egyértelmű céljuk, hogy a járművek csak klímával kerülhessenek majd forgalomba Budapesten.