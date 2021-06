Itt a bejelentés, ezek a kérdések jöhetnek az új nemzeti konzultációban

A magyar gazdaság megerősítése a járvány utáni időszakban is alapvető célunk; több gazdasági témájú kérdés is lesz a konzultációban – olvasható a kormányzati tájékoztató portálon, Dömötör Csaba parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes erről szóló videóját is feltöltötték.

Az államtitkár videójában rögzíti, hogy

várják a véleményeket a családi adó-visszatérítéssel kapcsolatban. Mint fogalmaz, ennek az a lényege, hogy ha idén elérjük az 5,5 százalékos gazdasági növekedést, akkor a gyermeket nevelő családok visszakaphatják a 2021-ben befizetett jövedelemadójukat az átlagbér adószintjéig,

egy kérdés a munkát terhelő adókra vonatkozik majd, amelyek jelentősen csökkentek az elmúlt években,

egy másik kérdés arról szól, hogy kapjanak-e alkotmányos védelmet a családtámogatások és a nyugdíjak,

arra is kíváncsiak, hogy a magyar emberek támogatják-e a hitelmoratórium további meghosszabbítását,

azzal kapcsolatban is várjuk majd a válaszokat, hogy a magyarok támogatják-e, hogy a minimálbér 200 ezer forintra emelkedjen. Ez a lépés azt szolgálná, hogy a gazdasági növekedésből ne csak a vállalatok, hanem a családok is jobban részesüljenek.

Ezek a lépések több millió magyar ember életét érintik. Ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy mondja el véleményét a nemzeti konzultációban

– tette hozzá Dömötör Csaba.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfó-sajtótájékoztatón árulta el, hogy lesz kérdés arról is, hogy a gyermekek szexuális felvilágosítása kizárólag a szülők feladata legyen.