Jakab Péter vidékre ment szántani

A Jobbik elnöke Tótkomlósról jelentkezett be péntek reggel, a hőség ellenére is folytatja országjáró kampányát. „Tikkasztó hőségben érkeztünk meg Tótkomlósra, de a vidéket akkor is fel kell szántani, hogy ne csak a nyár legyen forró, de a jövő tavasz is!” – írta a politikus.

A Jobbik elnöke a héten országjárásba kezdett, és több Békés megyei városban (Békéscsaba, Orosháza, Battonya, Mezőhegyes) is megfordult.