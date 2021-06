Késnek a vonatok, de van, ami nem is jár

A hőség miatt több vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be a MÁV, emiatt jelentős késésekre kell számítani – jelezte a MÁVinform.

60 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek 19 óráig a Budapest – Székesfehérvár – Tapolca vonalon Szabadbattyán és Balatonfüred között a vonatok. E miatt 20 – 40 perces késésekre számíthatnak az utazók az észak-balatoni járatokon.

80 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a Hatvan–Füzesabony–Miskolc–Szerencs–Bodrogkeresztúr vonalon 11-től 19 óráig. A Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely vonalon, a Miskolc–Hidasnémeti és a Budapest–Eger közötti vonatok menetideje 10–20, esetenként 20–30 perccel meghosszabbodhat.

A Keleti pályaudvarról Sülysápra 9:50-kor induló (3472-es számú) és Sülysápról 10:54-kor Budapestre induló (3425-ös) S60-as jelzésű vonatok műszaki hiba miatt nem közlekednek.

A nagyobb torlódások és késések elkerülése érdekében nem közlekedik több Vízipók InterRégió vonat sem.

De más baj is van a balatoni vonatokkal. Két hete írtuk meg, hogy június közepétől vadonatúj, saját gyártású IC+-kocsikkal lehet már eljutni a magyar tengertől egészen Szegedig. A Szegeder viszont most arról számolt be, hogy nem váltotta be a vasúttársaság az ígéretét.

Az Aranypart és az Aranyhíd expresszvonatok szintén nagy befogadóképességű kerékpárszállító és IC+ kocsival kiegészülve teremtenek összeköttetést naponta a déli parttal Fonyódig, az előbbi Nyíregyháza, Debrecen, az utóbbi Szeged felől

– állt a MÁV közleményében, a szegedi lap szerint viszont számukra ebből semmi nem vált valóra. A vasúttársaság honlapján elérhető dokumentum mutatja a főbb magyarországi vasútállomásokról induló vonatok kocsiösszeállítását. Eszerint az Aranyhíd expresszt a következő típusú kocsikkal adják ki:

Ezek a típusnevek nyilván csak a vasútbarátoknak mondanak valamit, úgyhogy segítünk. Az első egy másodosztályú kerékpárszállító kocsi, tehát ennek nem sok jelentősége van az ügy szempontjából; a második az úgynevezett „fülkés” gyorsvonati kocsi, a magyar osztálykirándulások kihagyhatatlan eleme; a harmadik pedig egy szintén másodosztályú, hagyományos régebbi fajta InterCity-kocsi; a beharangozott modern IC+-oknak tehát nyoma sincs errefelé.