Illatos celeb, a női magazinok sztárja

Javában tart már a nyári vakáció, amit a vírushelyzet enyhülésével végre egyre szabadabban élvezhetünk, és országszerte változatos programlehetőségekkel várják a nyaralókat. Egyik ilyen közülük a szokásos levendulaszüret, amelyet a gyümölcsösökben megismert szedd magad akció mintájára hirdetnek azoknak, akiknek nincs kertjük, vagy akiknek van ugyan, de nem ültettek benne levendulát.

Fotó: Gábor Szabó Megyeri Szabolcs kertész

Az Index megkérdezett egy kertészt, miért lett annyira népszerű Magyarországon ez az árvacsalánfélék családjába tartozó illatos növény? Megyeri Szabolcstól megtudtuk, hogy ennek valójában igen prózai oka van, méghozzá az, hogy a női magazinok dédelgetni kezdték, egyre többet és többet írtak a jótékony hatásairól, rengeteg romantikus fotót tettek róla közzé az elmúlt két évtizedben, majd belépett az ajnározók kórusába a trendi street food irányzat, és a levendula mára fagylaltok, sütemények, limonádék, sörök ízesítője lett.

Nagyobb a hájp körülötte, mint amennyit valójában érdemel

– fogalmaz Megyeri Szabolcs, hozzátéve, hogy mára a levendula köré valóságos mítosz, az otthonosság érzete szövődött.

Kertészeti szempontok

Aki nemcsak az évente megrendezendő levendulaszüretekre kíván járni, hanem a kertjében ültetné ezt a növényt, annak nem árt tisztában lennie azzal a ténnyel, hogy a levendula egy félcserje, ami viszonylag gyorsan elöregszik. A tövek élettartama 5-8 év, utána már fásulni kezdenek, sokan csúnyának is tartják már a növényt olyankor, és elkezdik visszametszeni, ám szaktudás híján ez bizony nem mindig vezet sikerre. Annak érdekében, hogy ez ne így legyen, Megyeri Szabolcs rengeteg jó tanácsot foglalt össze abban az írásában, amelyet most itt megosztunk olvasóinkkal.

Akkor szüret!

És most térjünk vissza a levendula szüreteléséhez. Aki nyilvános gyűjtőhelyre megy, legyen tisztában azzal, hogy a levendulát nem lehet tépni, hanem éles metszőollóval kell begyűjteni, ráadásul Megyeri Szabolcs javaslata szerint pontosan tisztában kell lennünk a célunkkal, vagyis azzal, hogy mire kell nekünk a levendula, hiszen ez határozza meg a begyűjtendő mennyiséget. Akár szörpbe tesszük, akár süteménybe, akár csak a szekrénybe, hogy illatozzon, vélhetően senkinek nincs szüksége egy kazalnyira.

Magyarországon a levendula rengeteg fajtája közül a francia levendula – latin nevén a Lavandula angustifolia – a legelterjedtebb, ebből a fajtából telepítettek a híres tihanyi ültetvényeken is (a Tihanyi Levendula Fesztivált 2021. június 19. és július 4. között rendezik meg), és az alábbi nyilvános levendulaszüretelő helyeket összegyűjtő összeállításunk élén is egy Tihanyhoz közeli helyszín szerepel.

Balatoncsicsó – Szent Balázs-Hegyi Levendulás

A levendulán kívül szörp, olaj, szappan és sok egyéb feldolgozott termék is kapható.

Időpont: 2021. június 25-27.

Balatonföldvár – Kőröshegyi Levendulás

Kőröshegyen festői környezetben, közel hét hektáron többféle szüretelhető levendula virágzik. A helyszínre akár kutyával is lehet érkezni, és a vendéglátók különböző méretű aratótáskát és metszőollót is kínálnak a látogatóknak. Látogatói jegyet is lehet váltani, így az is körülnézhet, aki kísérőként érkezik.

Időpont: 2021. június 12-től augusztus 12-éig

Agárd – Dongó Kert

Agárdon, a Gyógy- és Termálfürdő szomszédságában található Dongó Kertben lehet levendulát szedni, méghozzá kizárólag metszőollóval, amit érdemes vinni, de korlátozott mennyiségben kölcsönözni is lehet.

Időpontok: június: 26-27., július: 3-4., július: 10-11.

Gárdony – Gárdonyi Levendula Kézműves Műhely

A levendulás kert Gárdony belterületén található, a központhoz közel, 600 tő francia levendulával. A magánkertbe a belépés előzetes jelentkezés alapján lehetséges, limitált vendégszámmal.

Időpont: 2020. június 19-től

Budakeszi – Levendula Farm

Budakeszin gondozott ültetvény, csodálatos panoráma és vendégszerető házigazdák, házias ételekkel is várják a látogatókat.

Időpont: 2021. június 26-27.

A levendulaszüret kellemes hétvégi családi programnak ígérkezik, de indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak az adott helyszín pontos nyitva tartásáról!

Mindenesetre családi kirándulásnak sem rossz egy közös levendulaszüret.

(Borítókép: Levendula virágjából készül nektárt gyűjteni egy méh a Szent Balázs-hegyi levendulásban Szentantalfa mellett 2020. június 12-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)