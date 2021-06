Szijjártó Péter elárulta, hogy bírja a munkát

Denisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter kérte, hogy gondoljuk meg, hogy nem akarunk-e gyártani mi is orosz oltóanyagot. Erről is gondolkoztunk, de az nagyon hosszú idő lett volna. Már most épül a Nemzeti Oltóanyaggyár, de 2022 közepe, vége előtt nem valószínű, hogy fog tudni termelni, ezért a vásárlás mellett döntöttünk − mondta Szijjártó Péter, aki Székesfehérvár országgyűlési képviselőjével, Vargha Tamással beszélgetett a vakcinabeszerzésről.

A külgazdasági és külügyminiszter visszaemlékezett, hogy az első tárgyalások arról, hogy kelet felől is tudjon az ország oltóanyagot beszerezni, október végén, november elején folytak.

A világon az egyik legsikeresebb oltási kampányunk volt. Ez nem is kérdés

− mondta a miniszter, és emlékeztetett: öt és fél millió beoltottnál még több korlátozó intézkedést oldanak fel, ami fontos a gazdasági újraindítás miatt is. Az újraindítással kapcsolatban elmondta, hogy fontos volt az új munkahelyek teremtése. A befektetők számára Győr, Székesfehérvár, Miskolc és Debrecen az a négy magyar város, amely a leginkább vonzó.

Mikor Magyarországra beruházásokat hozunk, azokat konkrét helyszínekre tudjuk hozni. Ha nem profi a városvezetés, akkor hiába a kormányzati támogatás, a beruházás nem fog oda jönni. (...) Az összes cégvezető, akivel tárgyalunk, mind kiemeli, hogy az önkormányzattól milyen támogatást kap, milyen jó az együttműködés, milyen jók a körülmények. Nyilván valamelyik pancser önkormányzati vezetés esetén ez nem így lenne

− mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péterről még nem bizonyította senki, hogy nem tud egyszerre két helyen lenni − jegyezte meg Vargha Tamás, aki feltette a kérdést: hogyan bírja a sok utazást és munkát.

Ezt a munkát csak úgy lehet végezni, ha az ember szereti. Ha szeretjük a munkát, akkor tudunk eredményesek lenni

− válaszolt a miniszter, aki szerint ma már a külpolitika a versenyszférához hasonló. Mint mondta, a külpolitika felelős azért, hogy az ország a többi országgal folytatott nemzetközi versenyben helytálljon.

Itt nincs idő a kényelmeskedésre, az előkelősködésre, az arisztokratáskodásra, hanem itt csinálni kell a dolgokat

− fűzte hozzá Szijjártó Péter. A beszélgetésben érintették az idei labdarúgó Európa-bajnokságot, melyről „kis túlzással” azt állítja a miniszter, hogy mindenki a magyarországi meccsekről beszél.