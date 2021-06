A gyerekek nem tudják feldolgozni a rájuk zúduló szexuális tartalmakat

Minél kisebb egy gyerek, annál inkább hat a fejlődésére a szexuális tartalom, amivel találkozik a médiában. Ezeket az információkat az óvodás és kisiskolás korú gyerekek nem tudják feldolgozni − mutatott rá Pécsi Rita neveléskutató a Kossuth rádió vasárnap reggeli adásában.

A szakértő szerint azok a tartalmak, amelyekkel a gyerekek nem tudnak megküzdeni, később agresszióhoz és szorongáshoz vezetnek, de a későbbi szexuális életükre is nagy hatással lehetnek. A neveléskutató elmondta, hogy a szexualitás normális esetben a szeretet és elfogadás kifejeződése. Ma már ez tárgyiasult − fűzte hozzá.

Pécsi Rita szerint elsőként a szülő dolga felvilágosítani a gyereket, aztán idősebb korban az iskolákban is szükség van rá. A szakértő szerint először a természetes szexuális rendet kell bemutatni a gyereknek, és fokozatosan haladni az átlagostól eltérő normák ismertetésével, hogy az életkorának megfelelő és feldolgozható legyen.

A nemi és szexuális identitás megszilárdulása akár 21 éves korig is eltarthat − magyarázta Pécsi Rita, aki szerint a másság elfogadását nem óvodás és kisiskolás korban kell elkezdeni.

Korábban már lapunk is írt arról, hogy több szakértő szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy az iskolai és civil szervezetek foglalkozásaira is szükség van a gyerekek szexuális felvilágosításához, ahol a kulcsszó általában az őszinteség és az elfogadás, ami azt jelenti, hogy a homoszexualitás és a nemváltás is szóba kerülhet.