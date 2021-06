A Momentum volt külpolitikusa Orbánt és az ellenzéket is leváltaná

Radnóti András elemző, a Momentum korábbi külpolitikai koordinátora az Élet és Irodalom lapjain „Amikor a győzelem is vereség” címmel írt publicisztikájában élesen kritizálta az ellenzéki együttműködést és az előválasztást.

Az egykori momentumos politikus szerint tény, hogy van némi remény Orbán Viktor leváltására 2022-ben, de ha a mostani ellenzéki összefogásra cserélik, akkor

elvész a remény, hogy Magyarország új esélyt kap egy tiszta, tartalmilag – és nem csak retorikailag – nyugatos, szabad és demokratikus közéletre és állami működésre, kiutat a korrupt, nepotista, cinikus posztkommunista pocsolyából.

Radnóti András azt is írta, hogy a DK és a szocialisták változatlanul nem érdekeltek a valódi rendszerváltásban, „márpedig ők – újabban a Jobbikkal együtt – dominálják az ellenzéket, másrészt azért, mert kormányra kerülve az alternatíva felmutatása a még tiszta erők – leginkább a Momentum, kisebb részt a Párbeszéd – számára nem lesz lehetséges.”

Az ÉS-ben megjelent publicisztika szerzője azt is kifejtette, hogy a választók helyett a párvezetők közti alkuk határozzák majd meg a közös lista összetételét, illetve az egyéni körzetekben egyfordulós, „a győztes mindent visz”-típusú előválasztások lesznek, ezért a pártok érdekeltek abban, hogy előre megállapodjanak a visszaléptetésekről. Így azonban kicsi az esély, hogy a választóknak legszimpatikusabb vagy a Fidesz jelöltjével szemben legesélyesebb jelölt jön ki győztesen.

Radnóti András azt is kritikaként fogalmazta meg, hogy a DK, az MSZP és a Jobbik dominanciája nemcsak az előválasztás játékszabályait határozta meg, hanem meg fogja határozni a parlamenti arányokat az ellenzékben, győzelem esetén pedig a kormány összetételét.

Aligha lehet kétségünk afelől, hogy az általuk uralt kormányból rendszerváltás nem, csak a 2002-2010 közötti rend helyreállítása következhet. Amit a budapesti és némely kerületi városvezetések megvalósítottak kicsiben – Draskovics Tiborok, Czeglédy Csabák, Lakos Imrék és mások pozícióba emelésével –, az várható kormányra kerülvén nagyban

– fogalmazott az ÉS-ben megjelent publicisztika szerzője.

Azt is hozzátette, hogy „az összefogás szurkolói világossá tették: nekik minden mindegy, csak Orbán távozzon”. Radnóti András természetesnek nevezte, hogy Orbán szimbólummá vált, és rendszere összeforrt a nevével, ezért természetesnek tartja azt is, hogy a „szivárványellenzék” egységének zászlaján Orbán távozásának az igénye áll. Ugyanakkor a Momentum korábbi külpolitikai koordinátora úgy véli, tarthatatlan állítás, hogy Orbán leváltása önmagában cél.

Orbán leváltása a rendszerváltás legitim céljának elengedhetetlen eszköze. De egyre inkább látszik az is, hogy a rendszerváltás elengedhetetlen eszköze az ellenzék leváltása is

– írta.

Radnóti András aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ha az ellenzék nyerne, akkor a győzelmet követően nyilvánvalónak fog tűnni az összefogástézis beigazolódása, és a kormányzás sikerének feltétele is az ehhez való ragaszkodás lesz. Az ellenzéki közvéleményt uraló fixáció Orbán távozásával az esetleges győzelmet követően pedig elkerülhetetlenül „az Orbán visszatérésétől való rettegéssé” lényegül majd át.

Egy esetleges kormányváltás után pedig azért lesz lehetetlen a szövetséges pártok viselt dolgairól, a visszatérő szocialista korrupcióról, a Fidesszel való üzleti, politikai, alvilágbeli és még ki tudja, milyen összefonódásokról beszélni, mert az ellenzéki közvélemény az egységbontót teszi majd felelőssé a kormány bukásáért és Orbán esetleges visszatéréséért

– tette hozzá az egykori momentumos szerző.

Radnóti András konklúziója az, hogy a rendszerváltás reménye akkor él túl, ha a mostani ellenzék bukik 2022-ben, a vereség nyilvánvalóvá tenné, hogy

a három kétharmad oka nem egyedül Orbán tehetségében, hanem a 2010 előtti években keresendő, és ezért az azokhoz való visszatérés nem lehet legitim ajánlat.

Cikke végén megjegyezte:

Akkor kívánjuk Orbán távozását, ha az a távozás tényén túl is pozitív változással kecsegtet. A mostani helyzetben ez nem így van. 2026-ban így lehet.

Az atv.hu vette észre, hogy Magyar Bálint, a Horn-, Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok egykori oktatási minisztere is megosztotta Radnóti András publicisztikáját a Facebook-oldalánt, és azt írta hozzá: „Érdemes erre odafigyelni: zajlik a rendszerváltást akaró állampolgárok elárulása.”

Vajon Orosz Anna akar várni?

– ezt a kérdést már Gy. Németh Erzsébet, a DK főpolgármester-helyettese tette fel az ÉS-ben megjelent publicisztikára reagálva. Gy. Németh Erzsébet nem véletlenül kérdezte fel a momentumos politikust, hiszen az előválasztáson ellenfele Budapest 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületében (XI. Kerület).

Gy. Németh Erzsébet szerint az ország nem várhat, mert „nem bír el még négy évet”.

Az ellenzéki pártok szavazói összellenzéki együttműködést akarnak és támogatnak. A teljes együttműködés szellemében indult el a rendszerváltás az önkormányzatokban. A választók bölcsessége, akarata és szándéka világos és egyértelmű. A politika pedig szolgálat, az állampolgári elvárások teljesítése demokratikus normák mentén. Vagy ilyen lesz Magyarország 2022-vel, vagy közös hazánkat veszíthetjük el. Akik elhagyták az országot, akik szenvednek a mindennapi NER-arrogancia miatt, akiknek el akarják döntési szabadságát és jövőjét, azok nem tudnak várni 2026-ig!

– fogalmazott a DK-s politikus a Facebook-oldalán.

Momentum: Nem várhatunk a kormányváltással

A Momentum az Index kérdéseire válaszul közölte: ahogy eddig is, most is teljesen elkötelezettek az ellenzéki együttműködés mellett, mivel csak így, közösen válthatják le „azt a Fideszes vezetést, amely sosem látott károkat okozott az országnak”.

A párt szerint nem lehet várni a kormányváltással, de arra fel kell készülniük, hogy a koalíciós munka, az ellenzéki együttműködés is tartogat nehéz feladatokat.

A Fidesz az elmúlt 11 évben teljesen lerombolta a jogállamot, kirabolta az országot és olyan társadalmi feszültségeket, árkokat mélyített, amit minél hamarabb meg kell állítani. Nem várhatunk a kormányváltással – így is túl sok ideje rabolja már ki és viszi Kelet felé az országot a Fidesz.Természetesen arra is fel kell készülnünk, hogy minden koalíciós munka, így ez az együttműködés is tartogat nehézségeket, megoldandó feladatokat – de hisszük, hogy ezeket meg tudjuk együtt ugrani és 2022-től el tudunk kezdeni egy jobb Magyarországot építeni

– írta a Momentum az Indexnek.

Az, hogy mennyire lesz működőképes a koalíciós kormányzás, a Momentum szerint attól függ, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok képviselői akkor már kormányon mennyire teszik működőképessé: azzal, ahogyan kormányoznak és együttműködnek.

„Ez a mi közös felelősségünk és mindent meg fogunk tenni azért, hogy sikeresen állítsuk jobb irányba Magyarországot” – tették hozzá.

