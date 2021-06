Karácsony Gergely: hálás lehetnék a Fidelitasnak, mert nem betonozták le a méhlegelőt

Mint korábban megírtuk, az ifjúsági szervezet annak ellenére kaszálta le a parlagon hagyott növényeket, hogy egy tábla figyelmeztette őket arra, hogy a terület méhlegelőként működik. Az esetre reagálva kedden a Főkert is kiadott egy közleményt, amelyben azt írták: aki felelősséget érez a természet iránt, azt szívesen látják önkéntesként. Továbbá arra kérték az embereket, hogy akinek nincs szaktudása, az egyedül és egyeztetés nélkül semmiképp se vágjon bele egy közterületen lévő zöldfelület kezelésébe.

Kedd délután Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált a történtekre.

Végül is hálás is lehetnék a Fidelitasnak, mert ha az igazi fideszes tempót tolták volna, még le is betonozták volna a méhlegelőt, hogy építhessen oda valamit magának Mészáros Lőrinc