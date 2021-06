Pálinkás József útja az MDF-től a Fideszen át az ellenzéki miniszterelnök-jelöltségig

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az alig százfős Galvácson született 1952. szeptember 18-án. Tanulmányait a helyi általános iskolában kezdte és a kecskeméti Piarista Gimnáziumban folytatta. 1972-ben felvették a szegedi József Attila Tudományegyetem (ma: Szegedi Tudományegyetem) fizikus szakára, ahol 1977-ben szerzett diplomát. Diplomájának megszerzése után a Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézetének ösztöndíjasa lett, majd tudományos munkatársa, 1991 után igazgatója lett. 1983 és 1985 között a texasi A. & M. Egyetemen, 1988–1989-ben a stockholmi Manne Siegbahn Intézetben volt vendégkutató. 1992-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem) Fizikai Intézetének címzetes egyetemi tanára lett. 1994-ben az egyetem kísérleti fizika tanszékén kapott egyetemi tanári, később tanszékvezetői kinevezést. 1997 és 1998 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott. 1981-ben doktorált, 1989-ben védte meg akadémiai doktori értekezését, 1994-ben habilitált. 1995-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2004-ben rendes tagjává. 2008. május 6-án Roska Tamás és Somlyódy László ellenében a tudományos köztestület elnöke lett 2014-ig. 2009-ben a londoni Európai Akadémia felvette tagjai sorába.

Fő kutatási területe az atomi ütközések fizikája. Tudományos pályájának kezdetén az elektronbombázáskor létrejövő belsőhéj-ionizáció kísérleti kutatásával foglalkozott, majd az aranyatomok L-alhéjának könnyűion-lövedékkel történő ütköztetésekor létrejövő végállapotok elektroneloszlásának aszimmetriáját vizsgálta. Kutatásai kiterjedtek az elektronbefogással létrehozott, úgynevezett belsőhéj-vakanciák (kihagyások) aszimmetriájának kérdéskörére.

Jelentős eredményeket ért el a nemesgáz-ütközések, elsősorban a neon és proton-hélium ütközések egyidejű ionizációja és töltéscserével járó folyamata tekintetében. Dolgozott a proton-hélium ütközésben az elektron-elektron szóródás révén létrejövő elektronbefogási jelenségek kísérleti jellegű kutatásaiban is.



A 68 éves, háromgyermekes Pálinkás József 1986-ban megkapta az Akadémiai Díjat, 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2015-ben az Antall-díjat. 2012 óta Debrecen díszpolgára.

Pálinkás József 1991-től 1996-ig a Magyar Demokrata Fórum tagja volt, majd a párt szakadását követően alapítója lett a Magyar Demokrata Néppártnak, innen 1998-ban lépett tovább a Fideszbe.

Az első Orbán-kormány idején az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára volt, 2001-től a tárcát is vezette a 2002-es kormányváltásig. 2003-ban, a párt újjászerveződését követően a kulturális tagozat elnökévé választották, amelyben több tudós, művész és sportoló is részt vett (például: Jankovics Marcell rajzfilmrendező vagy Gyarmati Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó). 2002-ben a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökségi tagja és a Professzorok Batthyány Körének elnöke lett, amiről a Fidesz kulturális tagozatának elnökévé történt megválasztása után mondott le.

A 2006-os országgyűlési választáson a Fidesz Hajdú-Bihar megyei területi listájáról mandátumot szerezve jutott be az Országgyűlésbe. Az oktatási és tudományos bizottság tagja volt. A Magyar Tudományos Akadémia elnökévé történt megválasztása után lemondott mandátumáról és a Fidesz kulturális tagozatának elnöki posztjáról, illetve kilépett a pártból.



2014-ben miután az MTA elnökeként befejezte a munkáját, folyamatosan eltávolodott az Orbán Viktor vezette Fidesztől. Erről a Telexnek adott egyik interjújában azt mondta:

Most olyan politikát folytat, amelyet nem hogy elfogadni nem tudok, de nem is értek igazán. Például miért kell a magyar közéletet felhergelni olyanokkal, hogy a magyar adófizetők terhére Magyarországra hoz egy kínai egyetemet. Felfoghatatlan, amikor egy politikus azt hiszi, hogy mindent is megcsinálhat.