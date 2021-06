Június 26-án hajnalban a Heim Pál kórház babamentő inkubátora a tizedik újszülött elhelyezését jelezte: egy 2800 grammos, egészséges kisfiút tettek le. A gyermek az egészségügyi dolgozóktól a Nyári Martin nevet kapta.

Nem ritka, hogy ilyen esetekben rengeteg nő telefonál a kórházba, hogy szívesen felnevelnék a babát, az örökbefogadás azonban pontosan szabályozott – magyarázta Budavári Zita, a Bölcső Alapítvány vezetője. Ha újszülött kerül az inkubátorba, minden esetben értesíti a kórház a területileg illetékes gyámhivatalt. Ezután indul az örökbefogadási eljárás. A hivatal megkeresi a fővárosi vagy megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot (Tegyesz), hogy javaslatot tegyenek az örökbefogadó házaspárok személyére – vázolja fel az eljárás hátterét a Bölcső Alapítvány vezetője.

A babamentő inkubátorba anonim módon és jogkövetkezmények nélkül helyezheti el bárki az újszülöttet. Az ott kialakított jelzőrendszer néhány perccel később értesíti a kórházi dolgozókat, így időt biztosítanak annak, aki otthagyta az újszülöttet.

Csecsemőgyilkosság helyett

A hatályos jogszabályok alapján ha a baba ismeretlen szülőktől származik, a gyámhivatal intézkedik a gyermek törvényes képviseletének rendezéséről és anyakönyveztetéséről. A gyermek számára gyámot rendel, emellett megállapítja a kisbaba anyakönyvezéséhez szükség adatokat, többek között a születési helyét és idejét, családi és utónevét, valamint képzelt szülőként az apa és anya családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét. Csak ezt követően van lehetősége a gyámügynek intézkedni a gyermek örökbeadása érdekében. Inkubátorba elhelyezett újszülött esetén

NINCS SZÜKSÉG AZ ÖRÖKBEFOGADÁSHOZ ANNAK A SZÜLŐNEK A HOZZÁJÁRULÁSÁRA, AKI GYERMEKÉT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MÁS NEVELJE FEL, EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY ÁLTAL ARRA KIJELÖLT HELYEN HAGYJA, ÉS HAT HÉTEN BELÜL NEM JELENTKEZIK a gyermekért

– rendelkezik a jogszabály.

Az első inkubátort 1996-ban a fővárosi – azóta már bezárt – Schöpf-Merei kórházban helyezték el. A Babamentő Program kifejezetten a krízishelyzetben lévő nők megsegítésére indult, és jelenleg harmincegy ilyen eszköz működik az ország különböző kórházainál. A legutóbbit 2017-ben Gyöngyösön, a Bugát Pál Kórházban adták át. De Cegléden például azután kezdtek gyűjtést szervezni inkubátorra, hogy nem sokkal korábban csecsemőholttest került elő egy szemeteskonténerből.

A kórházak elé elhelyezett inkubátorok ma már nem csak hazánkban látnak el életmentő funkciókat, számtalan európai ország követte a magyarországi példát. Hasonló program más országban is van, többek között Szlovákiában, Németországban, Ausztriában vagy az Egyesült Államokban. A magyar rendszer lényege, hogy azok az anyák, akik valamilyen okból nem tudnak gondoskodni újszülöttjükről, az inkubátorba helyezéssel hozzájárulnak a baba titkos örökbeadásához. A csecsemő hathetes koráig gondolhatják meg magukat, az örökbefogadást ezután az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat intézi.

A krízishelyzetbe került anyák számára az újszülött inkubátorra bízása nemcsak a megfelelő orvosi ellátás miatt megnyugtató, de büntetőjogi felelősség miatt is ez lehet a legjobb megoldás. Amennyiben a gyermeket nem inkubátorban helyezi el, hanem más közterületen, úgy a rendőrség nyomozást indít, és az anya akár öt év szabadságvesztéssel is büntethető. Volt már példa arra, hogy a dunaújvárosi rendelőintézet bejáratától nem messze, a folyosóra tettek le egy egészséges, életképes csecsemőt. A dunaújvárosi rendőrkapitányság akkor eljárást indított családi állás megváltoztatása miatt. Az esetet követően szintén összefogtak a civilek, és ma már ott is felállítottak egy babamentő inkubátort.

Előfordult azért, hogy a rendőrség figyelembe vette, hogy az anya a körülményekhez képest minden tőle elvárhatót megtett gyermekéért a szülést követően. 2008-ban nem indítottak eljárást azzal az anyával szemben, aki az egyik kórházi liftben helyezte el gyermekét, mivel a babamentő inkubátort megrongálták.

Hullámvölgyek hónapokon át

A Bölcső Alapítvány még 26 évvel ezelőtt a csecsemőgyilkosságok megelőzésére jött létre, a nevében is jelezve, hogy a nem várt újszülötteknek szeretne bölcsőt nyújtani. A krízishelyzetben lévő anyák hónapokon keresztül viaskodnak magukban, de a szégyen szinte egy percre sem tűnik el. Akár azért, mert túl fiatalok, akár azért, mert az apa nem szeretné megtartani a gyereket, de akár azért is, mert a párkapcsolaton kívüli félrelépésből lett terhes – magyarázza Budavári Zita az elhatározás okait.

Majdnem minden döntésnél szerepet játszik a szegénység is.

Az elmúlt évek alatt számtalan indokkal találkozott, miért nem tudja egy-egy nő vállalni gyermekét, de kiemelte, hogy ítélkezni soha nem szabad. A gyermekről való lemondás nem csak az anyának nehéz. Egy ilyen helyzet a többi résztvevő számára is rendkívül traumatikus. A biológiai anyáknak, akik hónapokig őrlődtek a legjobb megoldáson, az örökbefogadó szülőknek, akik hosszú-hosszú éveket várnak arra, hogy szülők lehessenek és az örökbe fogadott gyermeknek sem könnyebb megbirkózni a helyzettel, hogy lemondtak róla.

GYAKRAN MEGFELEDKEZÜNK ARRÓL, HOGY AZ ÚJSZÜLÖTT – MÉG HA JOBB ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZT IS NŐ FEL – OLYAN TERHET KAP A VÁLLÁRA, AMELYET SOKAN NEM TUDNAK FELDOGOZNI.

Az alapítvány vezetője hozzátette, volt arra is példa, hogy az édesanya, miután egy babamentő inkubátorba helyezte el gyermekét, pár napon belül meggondolta magát. Ha az anya visszakozik, és szeretné hazavinni a babát, hosszas procedúra indul el. Bizonyítania kell, hogy ő hozta a világra, és az eljárás akár több hónapig tarthat, míg újra magához ölelheti a gyermekét.

A Bölcső Alapítvány a terhességüket titkoló, válságban lévő anyáknak segít megoldást találni. Budavári Zita, a szervezet vezetője kiemelte, két anyaotthonban – Szekszárdon és Budapesten – a szülésig tudják a nehéz helyzetben lévő várandós anyákat elhelyezni.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 (80) 820-111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

(Borítókép: Babamentő inkubátort adtak át Egerben a Markhot Ferenc megyei kórházban. Fotó: Tréba Ákos / MTI)