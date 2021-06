“Mindent magukba szúrnak, kivéve a vakcinát, attól nagyon félnek” – ilyen és ehhez hasonló támadásokat kapnak napi rendszerességgel azok a testépítők, akik nem oltatják be magukat. Jelenleg konditerembe is csak azok járhatnak, akik rendelkeznek érvényes védettségi igazolvánnyal, így az oltásellenesség a sportlétesítményeknek is komoly bevételkiesést jelent.

Az edzőtermek május elején, azt követően nyithattak ki, hogy meglett hazánkban a négymillió beoltott. Korábban kizárólag azok vehették igénybe az ilyen létesítményeket, akiknek volt érvényes sportolói igazolása, ma pedig már csak a védettek járhatnak edzeni, és ez alól az élsportolók sem jelentenek kivételt.

Bár a nyitást nagyon sokan várták, a nagy roham elmaradt – erről Dechert Áron, a Magyarországi Edzőtermek Országos Szövetségének (MEDZOSZ) elnöke beszélt az Indexnek.

Két hónap alatt a rendszeresen járók 50-60 százaléka tért vissza, így a termek kihasználtsága is ekörül mozog. A háttérben főként az áll, hogy a testépítők egy jelentős része nem támogatja az oltást, nem is vette fel azt, ebből kifolyólag védettségi igazolvánnyal sem rendelkezik. Ha ez a réteg is beoltatná magát, körülbelül 20 százalékkal megugrana a konditermek forgalma

– mondta a szövetség elnöke.

A fent említett jelenség miatt az edzőtermek szerelmesei számtalan kritikát kaptak a különböző közösségi oldalakon.

Mindent magukba szúrnak, kivéve a vakcinát, attól nagyon félnek

– írta egy nő Facebookon.

A MEDZOSZ álláspontja szerint a különböző teljesítményfokozó szerek valóban nem veszélytelenek, arra viszont egyelőre nincs bizonyíték, hogy a vakcina növelné a doppingolással járó, egyébként is meglévő kockázatokat. Mindezek ellenére úgy vélik, hogy mivel hazánkban nem kötelező a koronavírus elleni védőoltás, minden edzőterembe járó állampolgárnak szíve joga eldönteni, hogy beoltatja-e magát. Sokan épp a kiváló állóképességükre és egészséges életmódjukra hivatkozva nem tartanak a fertőzéstől, noha az elmúlt másfél évben többször is bebizonyosodott, hogy a koronavírus nem válogat.

Több mint száz komplexum most is zárva van

A fitnesztermek helyzetén az sem segített, hogy az enyhítés pont akkor érkezett, amikor a szezon véget ért. A legtöbb bevételük ugyanis szeptembertől áprilisig van, abban az időszakban, amikor a szabadtéri sportolásra kevésbé van lehetőség.

Hazánkban körülbelül 2700 sportkomplexum létezik, de ebbe az adatba a squashtermek és a jógaközpontok is beleszámítanak.

A járvány alatt az 5 százalékuk ment tönkre, ami jelenti, hogy ma is van Magyarországon hozzávetőlegesen 135 létesítmény, amely vagy végleg bezárt, vagy amiatt nem nyitott ki, mert a nagyobb bevétel reményében megvárja az őszi szezont.

Dechert Áron ugyanakkor úgy véli, hogy a termek újabb tíz százaléka kerülhet a csőd szélére, amennyiben beköszönt a negyedik hullám, ezért ezt a helyzetet minden eszközzel meg kell előzni.

Ösztönözni kell az edzeni vágyókat arra, hogy a kisebb, jelenleg alacsony kihasználtsággal működő termeket vegyék igénybe.

A konditermek pályázhatnak eszközökre és szerezhetnek támogatókat akár társadalmi felelősségvállalás címszó alatt is, hiszen a járvány után különösen nagy szükség van arra, hogy az embereknek lehetősége nyíljon a mozgásra.

“A halálos áldozatok és a gazdasági károk mellett a világjárvány egyik legnagyobb átka, hogy tovább nőtt hazánkban a túlsúlyosok száma. Az egyébként is lusták még lustábbak lettek, de emellett a stressz, valamint a korlátozott mozgási lehetőségek miatt azoknak az egészségügyi állapota is sokat romlott, akik korábban igyekeztek formában maradni. A jövőben a kormányzat részéről is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ez a tendencia megforduljon” – mondta a MEDZOSZ elnöke.

Sok élsportolót köszönhetünk a járványnak

Az első hullám alatt még nem igazán trükköztek a edzeni vágyók, hiszen egyrészt mindenkiben nagyobb volt a félelem, másrészt senki nem sejtette, hogy a járvány, és a vele járó korlátozások sora ilyen tartósan velünk lesz. A harmadik hullám idejére viszont már sokan megelégelték a helyzetet, és bizony ki is használták azt. Miután a versenysportolóknak nem volt tilos a gyúrás, az amatőr, szimplán sportkedvelő állampolgárok is úgy döntöttek, hogy csatlakoznak egy egyesülethez, a tagságot megszerezve pedig bárki könnyedén versenysportolói igazoláshoz juthatott. Ebben a procedúrában gyakran az edzőtermek is segítettek.

“Bizony jó pár létesítmény használta ki ezt a jogi kiskaput, tették mindezt azért, mert a tényleges élsportolók száma elenyésző, főként azoké, akik nem a saját klubjukhoz tartozó vívócsarnokban vagy uszodában edzenek. Ettől függetlenül erre természetesen nem büszkék, ha a jövőben is hasonló helyzet állna elő, jobban meg kell szűrni, hogy kik azok a sportolók, akik valóban a felkészülésük miatt jönnek le a terembe” – tette hozzá Dechert Áron.

(Borítókép: Egy férfi súlyzókkal edz egy belvárosi edzőteremben Nyíregyházán 2021. május 3-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)