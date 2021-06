Jön a vihar, hullhat a jég

Alapvetően sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Ugyanakkor keleten, északkeleten, illetve csütörtökön a Dunántúlon időszakosan erőteljesebb lehet a felhőképződés – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI útján közreadott előrejelzés szerint keleten, északkeleten ismétlődő jelleggel, bármely napszakban kialakulhatnak záporok, zivatarok. A Dunántúlon inkább estefelé, éjszaka, illetve holnap délután fordulhat elő eső, zápor, zivatar.

Másutt csak elvétve valószínű csapadék. A nyugati, majd csütörtökön az északnyugati szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön olykor megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű, keleten a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25 és 32 fok között alakul, hasonló területi eloszlásban.

Riasztást adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök éjfélig figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatarok, akár heves zivatarok miatt.

Napközben elszórtan lehet számítani zivatarok kialakulására. Valamivel nagyobb eséllyel a Tiszántúl határ menti területein, az Alföld déli, délkeleti részén, illetve a nyugati, délnyugati tájakon heves zivatarok, szupercellák is megjelenhetnek akár óránként 90 kilométert meghaladó széllökések, illetve nagy méretű (akár két centiméteres) jég kíséretében, esetleg intenzív csapadék is társulhat hozzájuk.

Az esti óráktól előbb az ország északnyugati, északi felén növekedhet a zivatarok számossága, majd az éjszaka folyamán az Alföldön pattanhatnak ki újabb zivatargócok, amelyek kelet felé haladva akár rendszerbe is szerveződhetnek. Csütörtökön napközben az északkeleti harmadra koncentrálódik a zivatartevékenység, de ott továbbra is ismétlődő jelleggel lehet számítani rájuk. Emellett a nyugati, délnyugati határvidéken is előfordulhat dörgés, villámlás. Az erősebb zivatarcellákhoz továbbra is társulhat viharos (óránként 60–70 kilométeres) széllökés, jégeső, illetve intenzív csapadékhullás.

Hőség miatt is riasztás van érvényben, a napi középhőmérséklet ma még az ország nagyobb részén 25, 27 fok körül várható, de az ország északnyugati felére már megérkezett a kevésbé meleg légtömeg. Csütörtökön már csak a délkeleti, keleti tájakon haladhatja meg a 25 fokot a középhőmérséklet.

(Borítókép: Viharfelhők Budapest felett 2016. május 24-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)