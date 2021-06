Nézze élőben, hogyan csapnak le a villámok az országban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök éjfélig az egész országra figyelmeztető előrejelzést adott ki a heves zivatarok miatt. A nyugati megyékben már másodfokú riasztás van érvényben, de délkeleten is tartani kell az égiháborútól. Megmutatjuk, hogy merre lesz ma igazán fényes az este.

Az esti óráktól kezdődve elsőként főleg az ország északnyugati felén lehet több zivatar, kisebb eséllyel a Dél-Dunántúlon is kialakulhat belőlük néhány. Majd éjjel az Alföldről indulva pattanhatnak ki újabb zivatargócok, amelyek kelet felé haladva akár rendszerbe is szerveződhetnek – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzésében.

Mint írják, hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani az egész országban, a villámlások mellett pedig kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. A legtöbb megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, de néhol másodfokú riasztás is érvényben van, így

Bács-Kiskun megyében,

Tolna megyében,

Baranya megyében,

Jász-Nagykun-Szolnok megyében,

Hajdú-Bihar megyében,

Békés megyében,

Csongrád-Csanád megyében,

Vas megyében,

Zala megyében.

Mint írják, csütörtökön napközben az északkeleti harmadra koncentrálódik a zivatartevékenység, de ott továbbra is ismétlődő jelleggel lehet számítani rájuk – emellett a nyugati, délnyugati határvidéken is előfordulhat dörgés, villámlás. Az erősebb zivatarcellákhoz továbbra is társulhat viharos (óránként 60–70 kilométeres) széllökés, jégeső, illetve intenzív csapadékhullás.

A Blitzortung valós idejű villámtérképén ön is követheti, hogyan csapkodnak a villámok az ország területén:

A Balatontól délre kora reggel már lecsapott a zivatar. A zivatarcella északkelet felé haladt útján, nagyjából 35–40 percen keresztül produkált villámokat, mielőtt elgyengült volna a Velencei-tótól délre. Mielőtt a Duna vonalát elérte volna, az egész cella feloszlott. Ugyanakkor a zivatart hozó viharfelhőt egy másik cella is követte, de abból nem villámlott, így az már csak záport hozott magával.

Vakáción a kánikula, marad a zivatar

Az Időkép előrejelzése szerint a következő napok sem lesznek zápor, zivatar mentesek. A jóslatok szerint csütörtökön az átvonult hidegfront élénk, erős nyugati-északnyugati szelet hagy maga mögött. Kezdetben keleten és délen, napközben már többfelé lehet számítani záporokra, elsősorban az északi, északkeleti, keleti tájakon zivatarokra is. A legmelegebb órákban 25–32 fokot mérhetünk, a Dunántúlon több fokkal mérséklődik a kánikula.

Pénteken főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok, illetve helyenként futó záporok a Dunántúlon is előfordulhatnak. Élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Ezen a napon már mindenütt 30 fok alatt maradnak a maximumok, délután 23–29 fokra van kilátás.

Szombaton a napos időszakokat elszórtan záporok, a Dunától keletre zivatarok is megzavarhatják. Az élénk, néhol erős nyugati-északnyugati szélben, a legmelegebb órákban is csak 25–29 fokot mérhetünk.

Vasárnap az Alpokalján és északkeleten valószínű záporok, zivatarok kialakulása. Helyenként élénk, zivatar környezetében erős, viharos lehet a szél. Délután 27–32 fok valószínű.

Hétfőn előreláthatólag újabb hidegfront érkezhet, ismét többfelé frissíthetik záporok, zivatarok a levegőt. Feltámad a szél, a délután folyamán 25–30 fok várható.