Kérdéses a kínai vakcina hatásossága, az operatív törzs készen áll a harmadik oltásra

A vakcinagyártók alkalmazási előirata szerint alkalmazzuk a vakcinákat, ha a járvány úgy alakul, Magyarország készen áll a harmadik oltásra − tájékoztatta az operatív törzs az RTL Klub híradóját. A televízió amiatt kereste fel a testületet, mert nagy számban vannak olyanok, akiknél a kínai Sinopharm-vakcina utáni antitest-vizsgálat negatív eredményt mutatott, többségben idős, hatvan év feletti pácienseknél.

Az oltóanyag biztonságosságáról és klinikai védelméről − ahogyan azt korábban már lapunk is megírta − még az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem tud pontos képet adni.

Rusvai Miklós víruskutató is megerősítette, hogy a kínai vakcinával oltottak mintegy ötödénél nem alakul ki a megfelelő immunválasz. Így náluk fontos lenne, hogy kapjanak harmadik oltást október előtt, hogy ezzel megelőzzük a negyedik hullám kialakulását.

Voltak olyanok, akik elmentek külföldre, megkapták a harmadik vakcinát úgy, hogy nem volt ellenanyaguk, mRNS-vakcinát kaptak, ezek a vakcinák pedig nagyon szépen megemelték az immunitásukat

− közölte a Sinopharm-vakcinával oltottak nevű Facebook-csoport alapítója, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a csoporttagok bejegyzéseit, és már több mint hétszáz alkalommal találkozott olyan esettel, hogy ezzel a vakcinával oltottak negatív eredményt produkáltak az antitest-vizsgálatokon.

A Videoton vállalat saját dolgozóin végzett ingyenes, önkéntes ellenanyag-vizsgálatot. Az eredmények szerint akik a kínai oltóanyagot kapták, nem mutattak megfelelő védettséget a vírussal szemben.

A Sinopharm oltása után a 60 évesek és a náluk idősebbek egyharmada esetében nem volt kimutatható ellenanyagszint

− mondta Sinkó Ottó, a cég társ-vezérigazgatója a Portfolionak. A vállalat ezután egészségügyi szakemberekhez fordult, akik szerint nem kell aggódniuk, ugyanis ettől még lehet T-sejtes immunitása azoknak is, akiknek nem termelődött antitestjük. A cég azonban nem hagyta annyiban, és amint elérhetővé vált a magánvállalatok számára is a T-sejtes immunitás mérése, azt is elvégezték.

Az érintett, ellenanyaggal nem rendelkező 60 éves vagy annál idősebb dolgozók közül egynek sem alakult ki a T-sejtes immunitása sem

− mutatott rá a társ-vezérigazgató.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere ma jelentette be, hogy napokon belül megnyitják a regisztrációs felületet, amelyen keresztül bejelentkezés alapján biztosítják az antitest-vizsgálatot olyan eljárásban, amely mindenféle ellenanyag szűrésére alkalmas. Az ingyenes antitest-vizsgálat csak a hatvan évnél idősebb budapestiek számára elérhető. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a kormány nem hajlandó engedélyezni, hogy a páciensek harmadik oltást is kapjanak.

Korábban az Index munkatársai is antitest-vizsgálaton vettek részt. A Pfizer-, a Moderna-, az AstraZeneca-, a Szputnyik V és Sinopharm-vakcinákkal beoltott kollégák a maximális védettség kialakulása után mérték le, mennyire védenek az oltóanyagok. Felmérésünkben a kínai Sinopharm-oltóanyag termelte a legkevesebb antitestet, és az is kiderült, hogy mindegyik vizsgált vakcina után megfelelő védettség alakult ki.