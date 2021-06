Épül az újabb vasszörny a Lánchíd mellett

Újabb jelentős munka indul a Lánchídon és környezetében. A budai oldalon csütörtökön kezdik felállítani és összeszerelni a toronydarut, amelyet a kivitelező A-Híd Zrt. az építkezés kiszolgálására használ. Így a híd mindkét oldalán egy-egy daru működik majd, amely a hídelemeket mozgatja.

Az összeszerelésre váró toronydaru 12 tonna teherbírású, horogmagassága 29,75 méter – vagyis ilyen magasra tud emelni –, a gémje pedig 45 méterre nyúlik ki. Az alvázas kialakítású darut központi vasbetonsúlyokkal rögzítik, ezek tömege 100 tonna.

A pesti oldali toronydaruhoz hasonlóan ennek is cölöpözni kellett az alapját, mert az előzetes felmérések szerint a talaj csak így bírja el a szerkezet terhelését. Közben már épül a hídon végigvezető sínpályarendszer, amelyen a Lánchídra telepített két bakdaru közlekedik majd, a középső medernyílásban pedig készül a láncok korrózióvédelméhez szükséges állványzat. Megkezdődött a járdaszegélyek bontása is.

A felújítási munkákhoz használt gépek szállítása miatt csütörtökön este 10 órától másnap reggel 6 óráig lezárják a Budai alsó rakpartot a Halász utca és a Döbrentei tér között, majd másnap este ugyanebben az időpontban ismét forgalomzárásra kell számítani ezen a útszakaszon.

Május közepén kezdődött a Duna fém- és lőszermentesítése, ezalatt több második világháborús bomba előkerült a mederből, de pénteken még egy másfél mázsás török kori ágyúgolyót is találtak a víz alatt. Ennek kiemeléséről most videót is közzé tett a BKK.





A híd teljes lezárásával folyó munkálatok a hónap közepén kezdődtek, és várhatóan jövő év végéig tartanak, de a gyalogosoknak még többet kell várniuk, amíg ismét birtokba vehetik a dunai átkelőt.

A Fidesznek volt tíz éve a Lánchíd felújítására. Nem történt semmi. Aztán egy éves kampányba kezdtek, hogy mikor újítjuk meg. Ebben sem a kormányzati elvonások, sem a járványhelyzet nem befolyásolta az éleslátásukat. És akkor most arról szól a kampányuk, miért vágtunk bele a felújításba. Jó lenne, ha eldöntenék, azért kampányolnak, mert van rajtam sapka, vagy azért mert nincs. De ez mindegy, valójában lényegtelen, hiszen a Lánchíd ügyében egyetlen mondat fontos csak: eddig nem újították fel a hidat, mi megtesszük. És pont

– írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.