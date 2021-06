Oltásellenes testépítők, fenyegető delta-variáns

Ma kiderült, hogy egészen meglepő helyen is gondot okozhat a vakcinától való félelem. Bemutattuk az ország legfiatalabb miniszterelnök-jelöltjének portréját, és fellelkesültünk a Maffiózók film előzetesétől. Ezekről írtunk szerdán az Indexen.

Egy kívülálló, aki összefogással lenne kormányfő: az Index miniszterelnök-jelölteket bemutató sorozatában ezúttal Fekete-Győr András portréját közöltük, aki a Momentum színeiben a rendszerváltás utáni Magyarország legfiatalabb kormányfője lenne. Bővebben itt!

„Mindent magukba szúrnak, kivéve a vakcinát, attól nagyon félnek” – ilyen és ehhez hasonló támadásokat kapnak napi rendszerességgel azok a testépítők, akik nem oltatják be magukat. Jelenleg konditerembe csak azok járhatnak, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, vagy igazolt sportolók, így az oltásellenesség a sportlétesítményeknek is komoly bevételkiesést jelent. Hogy mekkorát, az kiderül a cikkünkből.

Pedig Európa közben a járvány újabb hullámára készül, amely a delta-variáns miatt akár már nyáron ránk rúghatja az ajtót. Legalábbis erre figyelmeztet az Európai Unió fertőző betegségeket megelőző hatósága, amely az oltás felgyorsítását sürgeti. A részleteket itt találja.

Nyolc csapat maradt állva, de már csak hét mérkőzés van hátra a labdarúgó-Európa-bajnokságból. Összeállításunkban azt jártuk körül, hogyan látják a fogadóirodák az esélyeket a torna hajrája előtt. Az biztos, hogy a bátrak az ukránokra, az okosak az angolokra fogadnak. Bővebben itt!

Már nem kell sokat várni a Maffiózók visszatérésére, az HBO sorozatának előzményfilmje Tony Soprano pályaválasztásának buktatóit mutatja be. Minden idők legneurotikusabb gengszterének szerepében az elhunyt James Gandolfini fiát láthatjuk majd ősszel, a kőkemény előzetest pedig itt nézheti meg.

Diana hercegnő szobrának holnapi avatásán a korona közleménye szerint csak a szűk családi kör vehet részt, és mint kiderült, ebbe még Katalin hercegné sem tartozik bele – ezzel szemben úgy fest, Meghan Markle ott lehet az eseményen. A királyi családban természetesen a megemlékezés miatt is vita robbant ki. Hogy most éppen ki kivel veszett össze, az kiderül cikkünkből.

NAPI.HU: A koronavírus elleni küzdelem mellett is meglepően sok jogszabály változik meg július elsejétől. Így csütörtöktől változnak a nyugdíjszabályok, újabb önkormányzati bevételeket terel el az állam, új vezért kap a NAV. Új korszak kezdődik a csomagküldésben, valamint egy csapásra eltűnik vagy megdrágul sok műanyag termék. Részletek a Napi.hu összeállításában.

DÍVÁNY: Úszott már futócipőben? Futott már vízi ruhában? Egy hosszú kötéllel rögzítve a versenytársához? Nos, most már ezt is meg lehet tenni, méghozzá versenyszerűen. A Dívány cikke a legújabb, elég kemény sportőrületet, a swimrunt mutatja be.

FEMINA: Máig kevesen ismerik a NASA egykori női különítményét, akikre emberi számítógépként tekintettek. A rakétalányoknak nevezett női tudóscsoport olyannyira nem maradt meg a köztudatban, hogy az ott dolgozó női munkatársakat az ügynökség maga sem tudta azonosítani saját levéltári fotóikon. Egy véletlen folytán bukkantak rá a történetükre, amely a Femina cikkében olvasható.

PORT.HU: A mozik újranyitnak, de Quentin Tarantino nem filmet készített, hanem könyvet írt, amellyel rögtön az amerikai sikerlista élére tört. A Once Upon A Time In... Hollywood hétfőn jelent meg. A Port.hu szerkesztőségében gyorsan elolvasták, cikkükből pedig kiderül, hogy érdemes-e a rendezőnek ezért visszavonulnia, ígérete szerint ugyanis nyugdíjasként többek között regényeket szeretne írni.

TOTALCAR: A szerkesztőség ezúttal egy 2009-es gyártású Passatot látott vendégül átvizsgálásra. Az autó két éve került az országba, és még mindig meghökkentően kis számot mutat a kilométer-számlálója. A fiúkat nagyon érdekelte, valós-e a futásteljesítmény. Részletek itt!

