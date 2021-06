Azt állítja, szexelnie kellett a honvédségi alezredessel, a lányával is lefeküdt volna

A HVG360 szerint az esetről többször is vallomást tevő nő, Z. állítása szerint a történet akkor kezdődött, amikor 2019 őszén először megjelent a honvédség egyik ezredének budapesti objektumában. Az új ezredéhez személyzeti ügyintézőként került, de ekkor már közel húsz éve a honvédség hivatásos állományához tartozott.

Már az első napján találkozott az ezredparancsnok helyettesével, egy alezredessel, aki ekkor még „csak” végigmérte őt, de nem tett semmilyen utalást. Két-három héttel később viszont a férfi már nyíltan megkörnyékezte Z.-t.

Az irodája közepére húzta a fotelt, abba ültetett, majd miközben hozzám beszélt, többször körbejárt engem. Ekkor közölte velem, hogy szexuális kapcsolatot kíván létesíteni

– állította Z., hozzátéve, hogy el tudta terelni a témát, és ekkor még a férfi nem fenyegette meg semmivel.

Később azonban az alezredes többször is szóba hozta a témát, amikor már arra is emlékeztette, hogy neki is köszönheti, hogy a beosztásába került, illetve az előléptetésének lehetőségét is felvetette. Innen jutottak el odáig, hogy az alezredes „egy pontos időpontot szabott meg, hogy mikor kell szexelniük”. Az egyébként férjezett Z. nem utasította vissza az ezredes ultimátumszerű „ajánlatát”, utólag azt mondta, hogy azért, mert tanácstalannak érezte magát.

Azon a napon dél körül aztán az alezredes behívta őt az irodájába, akkor, amikor a többiek épp ebédeltek.

Ő lépett be először, az irodaajtó kitámasztó ékjét kirúgta, majd – miután én is beléptem – az ajtót kulcsra zárta, azt az ajtóban hagyta. Miután az ajtót bezárta, elkezdett közeledni felém azonnal úgy, hogy az ajtót takarja. Miután odaért hozzám, lehúzta a nadrágom, egy, az irodában lévő fotel fölé kellett hajolnom, majd megtörtént a szexuális aktus köztünk. A szexuális közösülés mindössze pár percig tartott, miután befejeződött, úgy viselkedett, mintha mi sem történt volna, arra törekedett, hogy úgy távozzak az irodájából, mintha ott sem lettem volna, ne lássa azt senki

– olvasható a nő vallomásában.

Mivel Z. a szex közben megsérült, ezért nagyjából negyedóra múlva visszament az alezredeshez, aki emiatt egy, az ebédjéből éppen visszatérő őrvezetőt utasított arra, hogy vigye őt haza, míg a nőnek azt mondta, majd érdeklődni fog az állapota felől.

A fenti esetet követően úgy éreztem, nem tudok ebből a szituációból kitörni, úgy éreztem, ha feltárom, én jöttem volna ki rosszabbul a történtekből, ezért nem szóltam senkinek, csak a lányommal beszéltem erről, de már a felém tett ajánlatot is közöltem vele

– fogalmazott a nő.

Állítása szerint ezek az esetek ismétlődtek: olykor csak hetente egyszer, másszor viszont naponta kétszer is sor került az aktusra.

A négyszemközti beszélgetéseink közben is utalt arra, hogy mit vár el tőlem, ismerte az egészségügyi és személyi körülményeimet, ezt kihasználva olyan szituációkat teremtett ilyenkor, hogy lelkiismeret-furdalást kelljen éreznem

– állította Z. a belső vizsgálat alatt tett vallomásában. Az ügyészségen tett tanúvallomásában is hasonlóan mondta el, miért nem utasította vissza a főnökét.

Ezek után sodortak az események, Alezredes úr volt, hogy az irodámba jött, volt, hogy magához hívott be, ha éppen alkalmasnak tartotta az időt szexelni. Ebbéli viselkedéséből tudtam, hogy ebből nem tudok csak úgy kimászni bármikor, akkor még kedvesen, de tudtomra hozta, hogy bárkinek képes ártani, így jobb vele vigyázni.

2020 nyarán aztán alezredes Z. felnőtt lányával is megismerkedett, amikor a lány egy honvédségi program után találkozott az anyjával. Z. szerint ezután az elöljárója már a lányával is kereste a kapcsolatot, például felköszöntötte, végül pedig Z.-vel közölte azt is, hogy a lányával is szeretne szexelni, Z. engedélyével.

Én értetlenül álltam a kérése előtt, mert akkor a lányom szoptatott, kisebb gondja is nagyobb volt ennél. Később még azt is tudomásomra hozta, hogy jó lenne, ha hármasban csinálnánk

– mondta Z. erről.

Vallomása szerint egyik nap az alezredes érkezése után azonnal behívta az irodájába, azzal az ürüggyel, hogy valamilyen papírt vigyen be neki. Majd amikor belépett, a férfi kulcsra zárta az irodáját, leterített egy fehér plédet, amit ilyen esetekben használt, majd szexelni kezdett a beosztottjával. Ám a szex közben az alezredes meghallotta, hogy valaki a folyosón van, ezért gyorsan felöltözött. Kinyitotta az ajtót, és odaszólt Z.-nek, hogy az egyik kolléganője jött. Az alezredes megpróbálta más irányba terelni a kolléganőt, hogy Z. észrevétlenül elhagyhassa az irodáját, de nem így alakult. Z. kiment az ajtón, és észrevette, hogy a kolléganője – egy főtörzsőrmester – „haragosan és kihívóan” néz rá, ezért azt gyanította, hogy neki is viszonya lehet az alezredessel.

Aznap nem, de másnap sikerült beszélnie a főtörzsőrmesterrel, és megtudta tőle, hogy vele is rendszeresen szexel az alezredes. Z. szerint megesett, hogy délelőtt vele, délután a főtörzsőrmesterrel szexelt a közös elöljárójuk, egy alkalommal pedig – amikor a vérzése miatt kérésre csak orálisan elégítette volna ki a főnökét – az azért szakította meg az aktust, mert utána egyből felkereste a főtörzsőrmestert. Z. szerint egy ideig úgy tűnt, hogy sikerül meggyőznie a főtörzsőrmestert, és vele közösen léptek volna fel az alezredes ellen, de állítása szerint a kolléganője visszalépett, mert félt, ha a párja megtudja, mit művel vele az alezredes, őt vagy az alezredest, de valamelyikőjüket bántani fogja.

Az ügyészségi tanúvallomásában Z. egy női őrvezetőről is beszél, aki elmondta neki, hogy az alezredes hosszú hónapokon át zaklatta, és határidőt szabott neki arra, mikor feküdjenek össze. Ha pedig nem fekszik le vele, azt mondta neki, hogy „teljesen más lesz a sorsa”. Amikor Z. szembesítette ezzel az alezredest, ő azt mondta neki, hogy „elintézi a sorsát a kisasszonynak”, ezután viszont a férfi Z. szerint már azon dolgozott, hogy a két nőt minél távolabb tartsa egymástól.

Nem hadakoztam egy ideig, nem volt értelme, felteheti bárki a kérdést, miért nem: azért nem, mert mikor már kiderültek Alezredes úr aberrált szexuális dolgai, amikor már féltem, mert fenyegetett és zaklatott, és jeleztem ezt bárhova, bármikor – akkor sem volt segítségem. Kérdezem én, mit tehettem volna akkor egy ezredparancsnok-helyettes ellen? Semmit! Valójában megrágott és kiköpött volna

– vallotta a nő, hozzátéve, hogy miután kiderült, hogy az alezredesnek más nőkkel is viszonya van, közölte vele, hogy nem fekszik le vele többet.

Flegmán nevetett a dolgon, elmondta, hogy volt már neki olyan dolga is, hogy megvádolták szexuális zaklatással, de az életben nem tudták rábizonyítani, én sem tehetek semmit

– állította Z., aki szerint az alezredes meg is fenyegette őt. „Azt mondta, hogy olyan ismeretsége van ennyi idő elteltével a honvédségben, hogy pillanatok alatt megsemmisít, ha bármit teszek ellene” – mondta vallomásában.

Az alezredest aztán valaki ismét feljelentette 2020 decemberében, és ő egyből Z.-re gyanakodott, pedig ekkor még nem ő tette feljelentetést. Emiatt telefonon is felhívta a nőt.

Emelt hangon kérdőre vont, hogy én miért jelentettem fel őt szexuális zaklatásért, mert a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat is volt aznap reggel nála. Fenyegetőzött, előbb azt mondta, öngyilkos lesz, a Dunának megy, majd váltott, és engem kezdett el fenyegetni. Azt mondta, elintézi, hogy a katonai pályafutásom ellehetetlenüljön, végül is azt ígérte, el fog bánni velem, hogy szólni mertem a KNBSZ-nek. Én a beszélgetés során többször a tudomására hoztam, hogy én nem fordultam egyetlen szolgálati vagy hivatalos szervhez, de ő ezt nem hitte el, pedig akkor ez volt az igazság

– mondta Z. A nő ezután beszélt az alakulat pszichológusával és a KNBSZ-hez tartozó tiszttel is, de a reakciók alapján úgy tűnt, senkitől sem kap segítséget.

Végül idén januárban tett feljelentést a férfi ellen a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen. Február elején kihallgatták, ekkor részletes vallomást tett, ám azóta semmilyen előrelépés nem történt. Az ügyészsége alárendelt megsértésének vétsége és más bűncselekmény miatt nyomozást rendelt el, de az ügyben még senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként.

A HVG360-nak nyilatkozó volt katonai ügyész, dr. Hegedűs Antal szerint az alezredesnek akkor sincs mitől félnie, ha megvádolja az ügyészség. „Ezekben az ügyekben, amennyiben a terhelt felelősségét a bíróság megállapítja, jellemzően a legsúlyosabb szankció, hogy a vádlottat lefokozzák. De eleve kevés ilyen ügy kerül a katonai tanácsok elé” – mondta.

Az ügyészségen tett feljelentés után az alezredes ellen méltatlansági vizsgálat is indult a honvédségen belül. A HVG360 szerint viszont ezt az eljárást a honvédség nemrég kinevezett új főparancsnoka, Ruszin-Szendi Romulusz megszüntette. Az alezredes ellen ugyan egy fegyelmi eljárást is indítottak, de ez sem zárulhatott le komolyabb szankcióval, mert a katona vezető pozíciója az ezrednél a történtek ellenére is betonbiztos maradt.

Miközben az alezredes még mindig tisztségében maradt, közben Z.-nek hamarosan lejár a betegszabadsága, és kénytelen lesz visszatérni a szolgálati helyére, ahol ismét az alezredes lesz a közvetlen főnöke. A helyzetet nehezíti az is, hogy Z. veje is az alakulatnál van, neki is az alezredes az elöljárója, így ő is kínos helyzetbe kerül azzal, hogy a nő feljelentést mert tenni.

„Amikor még voltak katonai ügyészségek, akkor az ilyen és ehhez hasonló ügyeket a katonai ügyészek nagyon komolyan vették. Azért vettük nagyon komolyan, mert nem volt más védelme egy adott esetben megalázott, kihasznált embernek, mint az, hogy mi ilyenkor még fel is függesztettük a beosztásából azt, aki ellen ilyen feljelentés érkezett. Nyilván ha a feljelentő hamisan vádolt valakit, akkor az nagyon keményen visszaütött rá” – magyarázta a portálnak egy másik volt katonai ügyész, aki szerint egy ilyen típusú ügyet az ügyészség annak idején 1-2 hónap alatt ki tudott nyomozni azáltal, hogy rövid idő alatt mindenkit kihallgattak az alakulatnál.

Elmondta azt is, hogy a szexuális jellegű visszaélésekhez kapcsolódó ügyek azóta kezdtek el gyakorivá válni a honvédségnél, mióta a nők közül is egyre többen mennek el katonának. Mindeközben viszont Z. ügye nem halad előre az ügyészségen, mivel Központi Nyomozó Főügyészség rendkívül leterhelt, egy-egy ügyész akár 80 nyomozott ügyet is vihet egyszerre, ami borítékolja a lassú haladást. Ráadásul az ügyészségek belső működését ismerő források szerint a katonai jellegű ügyek inkább szálkáknak számítanak a szervezeten belül, jellemzően még a többi ügyhöz képest is háttérbe szorulnak.