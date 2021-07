Pedofiltörvény: Válaszolt az Európai Bizottságnak a kormány

Az Európai Bizottság által kifogásolt rendelkezés a kiskorú gyermekek védelméről és a magyar gyermekek neveléséről szól. Sem a brüsszeli bizottság, sem más európai testület nem írhatja elő, hogy Magyarországon ki hogyan éljen, hogyan gondolkodjon és Magyarországon a magyar szülők hogyan neveljék a gyermeküket − áll az Igazságügyi Minisztérium csütörtöki közleményében, mellyel az Európai Bizottság levelére válaszoltak a magyar pedofiltörvény kérdésében. Közölték:

Senki nem kényszerítheti vagy kötelezheti arra a szülőket, hogy egyértelmű beleegyezésük nélkül kapjon gyermekük szexuális tartalmú felvilágosítást.

A magyar kormány álláspontja szerint a kiskorú gyermekeket meg kell védeni a médiában, interneten őket elérő szexuális témájú vagy életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól. Kiemelték, hogy a gyerekeknek felvilágosító előadásokat csak megfelelő képzettséggel rendelkező személyek, szervezetek tarthatnak, a szülő egyértelmű belegyezése után és a szülő által előzetesen megismert tartalommal.

Mint írják, ehhez egyedül a szülőnek van joga, ezért

TILTJA A TÖRVÉNY A GYERMEKEKRE IRÁNYULÓ SZEXUÁLIS PROPAGANDÁT, A HETEROSZEXUÁLIS ÉS A HOMOSZEXUÁLIS PROPAGANDÁT EGYFORMÁN.

Ez összhangban van az EU alapokmányával és nem sérti senkinek a szexuális önkifejezésre vonatkozó jogait, hiszen a felnőttekre nem vonatkozik. Magyarország szabad ország, a felnőtt magyar polgárok életébe az állam nem szól bele − olvasható a közleményben.

Korábban beszámoltunk arról, hogy több uniós képviselő is szégyenteljesnek tartotta a törvényt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a június 15-én megszavazott törvény nem csak a szexuális irányultság alapján diszkriminál, de szembemegy az Európai Unió alapvető értékeivel is.

Vera Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja úgy fogalmazott, az a legnagyobb vágya, hogy a magyar pedofilellenes törvény ne lépjen hatályba. Az Európai Bizottság levélben fordult a magyar kormányhoz az ügyben.

Ha nem találják majd kielégítőnek a választ, akkor nem fognak habozni, hogy jogi síkra tereljék az ügyet, amely elérheti az uniós bíróságot is. Ha a bíróság is helybenhagyja a testület panaszát, az akár pénzügyi szankciókat is eredményezhet − emelte ki Vera Jourová.