Megjött a hidegfront, hőség és vihar miatt is adtak ki riasztást

Az éjszakai hidegfront élénk, erős nyugati-északnyugati szelet hagy maga mögött. A délelőtti órákban keleten és délen többfelé záporokra kell számítani − írja az Időkép.

Napközben már elsősorban az északi, északkeleti, keleti tájakon lesz zivataros az idő. A legmelegebb órákban 25−32 fokot mérhetünk, a Dunántúlon több fokkal mérséklődik a kánikula.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök éjfélig egyes, vagyis sárga riasztást adott ki az ország keleti részére. Hőség és zivatar miatt egyaránt három megyében adtak ki figyelmeztetést:

Békés megye,

Csongrád-Csanád megye és

Hajdú-Bihar megye.

A szolgálat tájékoztatása szerint a legjobb eséllyel az északkeleti határhoz közelebb eső tájakon 70 kilométeres óránkénti, vagy attól nagyobb sebességű szélroham, jégeső is társulhat a zivatarokhoz.

Fotó: Időkép

Tegnap este nagy erejű vihar csapott le Pécsen. A kíméletlen erejű szélnek nem sok hiányzott, hogy a redőnyöket kiszakítsa az ablakokból, rövid idő alatt óriási mennyiségű csapadék zúdult a baranyai településre. Korábban jégeső is volt a térségben, öt centiméteres jég is hullott az égből. Az autósokat sem kímélte az ítéletidő, volt, akinek a szélvédőjét is betörte a brutális jégeső, másnak behorpadt az autója.

Kőszegen feltehetően villámcsapás miatt gyulladt ki egy használaton kívüli hotelépület tetőszerkezete. A 450 négyzetméteres épület tetőszerkezete kapott lángra. A helyszínre érkező tűzoltók öt sugárral oltották a tüzet, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mobil laborja is kivonult. Munkájukat nehezítette az eső, a szél és a folyamatos villámlás.