Őszig szünetel a kórházparancsnoki rendszer

A kórházparancsnokok a járvány kezdete óta segítették az egészségügyi intézmények munkáját, többek közt azt is felügyelték, hogy a szükséges kapacitások mindenhol rendelkezésre álljanak. Ahogy tavaly, úgy idén nyáron is minimálisra csökkent hazánkban a kórházban ápoltak száma, így tevékenységük szeptember 15-ig szünetel – írja a Magyar Közlöny.

Ma 32 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak hazánkban és nincs újabb elhunyt, amire tavaly szeptember óta nem volt példa. Az aktív fertőzöttek száma 38 964, míg a kórházban 116 embert ápolnak, közülük húszan vannak lélegeztetőgépen. A kedvező járványügyi adatok most lehetővé tették a kórházparancsnoki rendszer szünetelését.

A megbízott és kirendelt országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnokhelyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége 2021. szeptember 15. napjáig szünetel

– derül ki a Magyar Közlönyből.

A kórházparancsnoki rendszer tavaly márciusban jött létre, nem sokkal azután, hogy megjelent hazánkban a koronavírus-járvány.

A kórházparancsnokok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak az egészségügyi intézményeknek abban, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges kapacitások, illetve az, hogy gondoskodjanak az eszközök vagyonbiztonságáról

– mutatta be korábban az új rendszer lényegét az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, az országos kórházfőparancsnok.

Halmosi Zsolt az operatív törzs online sajtótájékoztatóján hozzátette: a kórházparancsnokok kinevezésének az volt a célja, hogy az egészségügyi intézmények fel tudjanak készülni a következő időszakra. Mint mondta, a szűk kapacitások rendelkezésre állása esetén életek múlnak majd azon, hogy pontosak legyenek a kórházaktól az eszközökről, humánerőforrásról kapott információk az esetleges átcsoportosítások miatt. Ezeknek az adatoknak a validálása, ellenőrzése kiemelt feladata volt a kórházparancsnokoknak.

A kórházparancsnokok orvosszakmai kérdésekben nem foglalhattak állást, nem tehettek javaslatot, nem hozhattak döntéseket. A kórházak vezetői két területen voltak kötelesek eleget tenni a kórházparancsnok utasításának, a vagyonbiztonságban és a járványügyi szabályok betartásában.

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly márciusban 108 egészségügyi intézmény élére nevezett ki kórházparancsnokokat.

További lazítások következnek

A tegnap megjelent Magyar Közlöny más fontos változásokról is beszámolt. Eszerint öt és fél millió beoltott után

a kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, nem kell majd maszkot viselni a közterületeken (közterületeken már most sem kell maszk), az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előreváltott, ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

Megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a négyzetméterenként 10 négyzetméteres és a távolságtartási szabály).

Családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.

Sportrendezvények, zenés-táncos rendezvények, illetve zárt térben tartott vagy 500 főt meghaladó, szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok; ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás, és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is kizárólag védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

Jön az európai uniós védettségi igazolás

Magyarország július 1-jén bevezeti az európai uniós védettségi igazolást, az ezzel kapcsolatos részletek is megjelentek a friss Magyar Közlönyben. Az angol–magyar kétnyelvű dokumentum papír alapon és digitálisan is elérhető lesz a lakosság számára. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, azt javasolják, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ha papír alapon szeretnének hozzájutni az igazolványhoz, a kormányablakokban és a háziorvosnál is beszerezhetik akár előzetes időpontfoglalás nélkül is. Az európai uniós védettségi igazolásról szóló legfontosabb információkat egy korábbi cikkünkben foglaltuk össze.

(Borítókép: Egy raktáros ellenőrzi a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges védőeszközök újabb szállítmányát a kirendelt kórházparancsnok társaságában a Békés Megyei Központi Kórház raktáránál Gyulán 2020. április 28-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)