Lépett a Fidesz, jöhet az európai konzervatív egység?

A kormányfő azt mondta, hogy néhány hónapja Emmanuel Macron francia elnök szorgalmazott összeurópai vitát az Európai Unió (EU) jövőjéről. Több hónapos előkészítő munka után a legnagyobb lengyel kormányzópárt elnöke, Jarosław Kaczyński ezzel kapcsolatban közzétett egy deklarációt, és arra szólította fel Európa hasonló módon gondolkodó pártjait, hogy csatlakozzanak hozzá.

A Fidesz csatlakozott ehhez a fölhíváshoz

– közölte a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az állásfoglalás az Európai Unió jövőjéről, valamint a nemzetek, a családok és a hagyományos keresztény értékek megvédéséről szól.

A kezdeményezést 16 párt írta alá, az alábbi országokból és európai parlamenti frakciókból:

Fidesz, Magyarország (frakció nélkül),

Jog és Igazságosság, Lengyelország (Európai Konzervatívok és Reformerek),

Nemzeti Tömörülés, Franciaország (Identitás és Demokrácia),

Liga, Olaszország (Identitás és Demokrácia),

Olasz Testvérek, Olaszország (Európai Konzervatívok és Reformerek),

Vox, Spanyolország (Európai Konzervatívok és Reformerek),

Szabadságpárt, Ausztria (Identitás és Demokrácia),

Flamand Érdek, Belgium (Identitás és Demokrácia),

Bolgár Nemzeti Mozgalom, Bulgária (Európai Konzervatívok és Reformerek),

Dán Néppárt, Dánia (Identitás és Demokrácia),

Észt Konzervatív Néppárt, Észtország (Identitás és Demokrácia),

Finn Párt, Finnország (Identitás és Demokrácia),

Görög Megoldás, Görögország (Európai Konzervatívok és Reformerek),

JA (Helyes Válasz) 21, Hollandia (Európai Konzervatívok és Reformerek),

Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt, Románia (Európai Konzervatívok és Reformerek).

Mindennek az érdekessége, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) és az Identitás és Demokrácia (ID) európai parlamenti frakcióiból egyaránt vannak aláírók, holott a két csoport közt vannak nézetbeli különbségek. Elsősorban a külpolitika az, amelyben nem értenek egyet, mivel a Konzervatívok tagjai általában Oroszország- és Kína-ellenesek, míg az Identitás tagjai jó kapcsolatot ápolnak a keleti hatalmakkal.

A két pártcsoport egyesítése többször is felmerült az utóbbi időben, többek közt a Fidesz és Orbán Viktor is ezen dolgozik a jelek szerint. Fontos mérföldkő volt Orbán Viktor, Matteo Salvini és Mateusz Motawiecki áprilisi találkozója is, hiszen az olasz politikus az Identitás, míg a lengyel a Konzervatívok pártcsaládját képviselte.

Matteo Salvini, az olasz Liga elnöke most szintén úgy értékelte a nyilatkozatot, hogy annak mentén „egy szilárdabb és nagyobb politikai szövetség” is létrejöhet, amely alternatívát jelenthet „a balliberális oldal adópolitikájára és elvadult bevándorláspolitikájára”.

A nyilatkozatban leszögezték, hogy Európának a nemzetállamok megerősítésére van szüksége, és nem szabad átengedni a nemzeti hatásköröket az uniós intézményeknek. Hangsúlyozták azt is, hogy vissza kell térni Európa zsidó-keresztény gyökereihez, és bevándorlás helyett családtámogatással kell megoldani Európa demográfiai problémáját.