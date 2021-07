Hot Man Dance címen szerveztek erotikus táncshow-t a szentesi megyeházára a Múzeumok Éjszakájának idejére, június 26-ára. A Facebookon közzétett esemény leírása szerint egyebek között „2,5 óra élvezetet” ígértek az érdeklődő nőknek, s azt írták:

Igazi Las Vegas-hangulat egy este erejéig a városban, csak Nektek, hölgyeim!

Az esetből kisebb pártpolitikai perpatvar lett, a Blikknek nyilatkozva Kovács János fideszes önkormányzati képviselő megbotránkozásának adott hangot. Úgy fogalmazott:

Nem vagyok prűd, és már szeretnék túllépni az egészen, de legbelül mélyen felháborít az eset.

Hozzátette, a művelődési ház vezetője hibázott, és felvethető a felelőssége, mivel állítása szerint nemcsak a jegyeket árulta, hanem bérleti szerződést is kötött – meglehetősen olcsón – a produkció szervezőjével. „Még nagyobb baj, hogy a formabontó show-műsor idejére a helyi kiállításnak be kellett zárnia, és az ott meghirdetett Múzeumok Éjszakája-programot áthelyezték a rendezők egy másik helyszínre. Ebben szerepelt egyébként Varga Miklós énekes is. A következő testületi ülésen közös nyilatkozatban kérjük fel Szabó Zoltán Ferenc polgármestert, hogy csak oda méltó rendezvény kerülhessen a megyeházára” – mondta.

Lévén a városi önkormányzat ellenzéki vezetésű, a kormányközeli média gyorsan ráharapott az ügyre, a Magyar Nemzet például konkrétan azt írta, hogy azt a Jobbik által támogatott Szabó Zoltán Ferenc polgármester és a helyi kulturális bizottság elnöke, Szűcs Ildikó szervezte a Múzeumok Éjszakája helyett. A Telexnek nyilatkozva azonban Szabó Zoltán Ferenc cáfolta ezt az állítást, sőt komplett hazugságnak nevezte az erről szóló cikkeket.

A polgármester azt mondta, nemcsak hogy személy szerint ők nem vettek részt a show megszervezésében, de egyetlen önkormányzati intézménynek sem volt köze hozzá azon kívül, hogy a Szentesi Művelődési Központ érvényes bérleti szerződéssel kiadta a szervezőknek a megyeháza udvarát. Hozzátette, hogy a show helyszíne, a megyeháza udvara egyébként nem is a múzeum területe.

Elmondása szerint a „galiba” amiatt bontakozott ki, hogy Farkas László, az állandó és időszaki helytörténeti és képzőművészeti kiállításokat bemutató Koszta József Múzeum igazgatója későn értesítette a városvezetést arról, hogy pontosan milyen programokkal számol a Múzeumok Éjszakáján. Farkas László ekkor azt állította, hogy a „nívós” programot már fél éve szervezték, ennek ellenére nem kértek közterület-használati engedélyt sem, noha a múzeum egymillió forintos minisztériumi támogatást is kapott.

Fel sem merülhetett volna, hogy ne kapják meg a területet, ha időben jelezték volna, hogy mit terveznek a Múzeumok Éjszakájára. Mivel azonban a másik rendezvényre már eladták a jegyek felét, amikor Farkas László megkeresett, a szervezők komoly kártérítéssel élhettek volna, ha a Szentesi Művelődési Központ az érvényes bérleti szerződés ellenére mégis másnak adta volna ki a területet

– közölte Szabó Zoltán Ferenc, hozzátéve, nem igaz az sem, hogy elmaradt volna a Múzeumok Éjszakája Szentesen, ugyanis minden program kapott megfelelő helyet.