Uniós pénzből elkezdték a keszthelyi sörház felújítását, a fideszes önkormányzat most inkább eladná

Kézműves sörfőzde, sörterasz és szövetkezeti bolt épült volna abban a műemlékvédelem alatt álló épületben, amelyet mintegy 850 millió forint uniós támogatásból kezdett felújítani a keszthelyi fideszes önkormányzat. Most azonban úgy tűnik, inkább eladnák a sörházat 601 400 000 forint induló vételáron – derül ki a városi honlapon közzétett hirdetményből, amelyet a 24.hu vett észre.

A lap levélben kérdezte meg Nagy Bálint fideszes polgármestert arról, mennyi pénzt fizettek ki eddig a kivitelezőnek uniós pénzből, illetve hogy összesen mekkora összeget kell az önkormányzatnak visszafizetnie. Az önkormányzat azonban csak annyit válaszolt, hogy

a kérdéseket a legutóbbi nyilvános testületi ülésen megválaszoltuk, melyről a média be is számolt. Miután lezárul az értékesítési folyamat, természetesen ismételten tájékoztatjuk a nyilvánosságot, ahogyan eddig is, minden döntésünkről.