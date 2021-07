Egy csütörtöktől hatályos kormányrendelet értelmében a továbbiakban nem lehet névtelenül adományozni a civil szervezeteknek Magyarországon. Így az egyesületeknek és az alapítványoknak kötelezően fel kell tüntetniük, kitől mennyi pénzt kaptak, ezeket az adatokat pedig el kell küldeni a kormánynak, minden egyes évben – vette észre a 444 a jogtárban.

Külön rögzíti a rendelet, hogy mindenképpen neveket kell feltüntetni, még akkor is, ha a pénz cégtől, vagy egyéb szervezettől érkezik.

Meg kell jelölni, hogy ki áll az adományozó mögött, illetve cégek esetében fel kell tüntetni azon tulajdonos személyek neveit, akiknek legalább 25 százaléknyi részesedésük van benne. Természetes személy hiányában az adományozó vezető tisztségviselőjének nevét kell feltüntetni.

Az új jogszabály ide kattintva elérhető, a friss elem a 4. alcím 12/A paragrafusa alatt olvasható.

A kormány 2017-ben már szigorította a civil szervezetek beszámolási kötelezettségét az adományokról, azt azonban az Európai Unió Bírósága jogellenesnek minősítette, így visszavonták. Ennek ellenére Semjén Zsolt 2021 áprilisában benyújtott egy új törvényjavaslatot, amelynek az indoklása szerint azt az Európai Unió Bírósága is kimondta, hogy

a közéletre és a nyilvános vitára jelentős befolyást gyakorolni képes szervezetek részére nyújtott támogatások átláthatóságának biztosítása közérdeken alapuló nyomós indokul szolgálhat.

Ezt a törvényt májusban aztán el is fogadta a parlament. Egyébként még a 2017-esnél is szigorúbb, ugyanis amíg a négy évvel ezelőtti csak a külföldi adományozókat érintette, a mostani már a hazaiakra is vonatkozik.